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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Тюменцев ждут дождливые выходные

Тюменцев ждут дождливые выходные

10 ноября 2023, 08:25
Фото: 1MI
В Тюменской области в ближайшие выходные ожидаются дожди, гололед и снег, ветер 4-10 м/с. По прогнозам метеорологов, в субботу и воскресенье на юге региона сохранится околонулевая температура воздуха. Днем столбики термометров будут подниматься до 0…+5, в темное время суток покажут -1…-6.

В Тюмени в субботу, 11 ноября, метеорологи обещают в течение дня осадки в виде дождя, юго-восточный ветер 2,2 — 2,5 м/с. Утром и днем термометры покажут +1…+3, в вечерние часы +1…+2.

В воскресенье дождь сменит снег, однако холоднее не станет. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2. В течение дня будет дуть ветер северо-западного и западного направлений со скоростью до 2,5 м/с.

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В Тобольске в субботу, 11 ноября, ожидаются осадки виде дождя, юго-восточный ветер 2,5 -2,9 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+2. В темное время суток термометры покажут +1…+2.

В воскресенье, 12 ноября, в городе ожидаются осадки в виде снега, ветер юго-западный с переходом на западный до 1,7 м/с. Температура воздуха в этот день составит +1…+2 днем и 0…+1 в темное время суток.

В Ялуторовске 11 ноября ожидается пасмурная и дождливая погода. Утром термометры покажут 0…+2, к полудню потеплеет до +3. В вечерние часы термометры покажут +1…+2. Скорость ветра составит 1,8-2,9 м/с.

12 ноября метеорологи обещают небольшой снег, северо-западный ветер с переходом на западный до 2,4 м/с, +1…+2 днем и 0…+1 в темное время суток.

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В Заводоуковске в субботу, 11 ноября, ожидаются дожди, юго-восточный ветер до 2,7 м/с, 0…+3 в утренние и дневные часы, до +1…+2 ночью.

12 ноября, в воскресенье, синоптики обещают снег, северо-западный ветер с переходом на западный до 1,7-2,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит 0…+2, в вечерние часы термометры покажут 0…+1.

В Ишиме в субботу, 11 ноября, ожидается пасмурная погода, во второй половине дня осадки в виде дождя. Температура воздуха днем и в темное время суток составит +1…+2. В течение дня ожидается ветер юго-восточного и восточного направлений до 2,5 м/с.

12 ноября, в воскресенье, в первой половине дня синоптик обещают дожди, после обеда осадки виде снега, ветер до 1,6-2,5 м/с. Температура воздуха в дневные и вечерние часы составит +1…+2.

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