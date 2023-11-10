Тюменцев ждут дождливые выходные

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Тюмени в субботу, 11 ноября, метеорологи обещают в течение дня осадки в виде дождя, юго-восточный ветер 2,2 — 2,5 м/с. Утром и днем термометры покажут +1…+3, в вечерние часы +1…+2.
В воскресенье дождь сменит снег, однако холоднее не станет. Температура воздуха ночью и днем составит 0…+2. В течение дня будет дуть ветер северо-западного и западного направлений со скоростью до 2,5 м/с.
В Тобольске в субботу, 11 ноября, ожидаются осадки виде дождя, юго-восточный ветер 2,5 -2,9 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+2. В темное время суток термометры покажут +1…+2.
В воскресенье, 12 ноября, в городе ожидаются осадки в виде снега, ветер юго-западный с переходом на западный до 1,7 м/с. Температура воздуха в этот день составит +1…+2 днем и 0…+1 в темное время суток.
В Ялуторовске 11 ноября ожидается пасмурная и дождливая погода. Утром термометры покажут 0…+2, к полудню потеплеет до +3. В вечерние часы термометры покажут +1…+2. Скорость ветра составит 1,8-2,9 м/с.
12 ноября метеорологи обещают небольшой снег, северо-западный ветер с переходом на западный до 2,4 м/с, +1…+2 днем и 0…+1 в темное время суток.
В Заводоуковске в субботу, 11 ноября, ожидаются дожди, юго-восточный ветер до 2,7 м/с, 0…+3 в утренние и дневные часы, до +1…+2 ночью.
12 ноября, в воскресенье, синоптики обещают снег, северо-западный ветер с переходом на западный до 1,7-2,4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит 0…+2, в вечерние часы термометры покажут 0…+1.
В Ишиме в субботу, 11 ноября, ожидается пасмурная погода, во второй половине дня осадки в виде дождя. Температура воздуха днем и в темное время суток составит +1…+2. В течение дня ожидается ветер юго-восточного и восточного направлений до 2,5 м/с.
12 ноября, в воскресенье, в первой половине дня синоптик обещают дожди, после обеда осадки виде снега, ветер до 1,6-2,5 м/с. Температура воздуха в дневные и вечерние часы составит +1…+2.