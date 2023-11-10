Тюменская область вошла в топ-5 регионов по спросу на «Семейную ипотеку»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Наибольший спрос на данную государственную программу был зарегистрирован среди семей с детьми в Москве (15,6 миллиарда рублей), Подмосковье (7,2 миллиарда рублей), Краснодарском крае (7 миллиардов рублей), Санкт-Петербурге (5 миллиардов рублей) и Тюменской области (4,2 миллиарда рублей). Самый высокий рост спроса, в сравнении с предыдущим годом, был зафиксирован в Краснодарском крае и Тюменской области, где он составил 3 и 1,8 раза соответственно.
Также в топ-10 регионов с наибольшим спросом на программу вошли Новосибирская область (2,6 миллиарда рублей, рост в 1,6 раза), Ростовская область (2,4 миллиарда рублей, в 2 раза), Республика Татарстан (2,4 миллиарда рублей, в 1,5 раза), Свердловская область (2,3 миллиарда рублей, сопоставимо с результатами прошлого года) и Красноярский край (2,1 миллиарда рублей, в 1,4 раза).
«Мы постоянно улучшаем условия по госпрограмме. В 2021 году первыми на рынке распространили ее действие на покупку частных домов и расширили условия на заемщиков с одним ребенком, родившимся после 2018 года. А в конце прошлого года сняли для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми ограничение по их возрасту. Как результат, выдачи по программе стабильно растут — с момента запуска программы в 2018 году банк выдал около 40 тыс. кредитов на 175,5 млрд рублей», — подчеркнул заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.