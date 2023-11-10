Тюменка оформила на мать 13 микрозаймов, чтобы развлечься с друзьями

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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На 20-летнюю тюменку заведено уголовное дело за мошеннические действия, которые она совершила в отношении собственной матери.
В январе этого года пострадавшая обратилась в полицию и заявила, что неизвестные оформили на нее 13 микрозаймов в разных организациях. Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому причастна ее дочь.
Выяснилось, что у девушки был доступ к телефону матери, а также она знала данные ее паспорта. В общей сложности она оформила микрозаймов на 80 тысяч рублей. Все деньги она перевела на счета своих знакомых.
Позже на эти деньги «примерная» дочь приобрела косметику, погасила долги и развлекалась с друзьями. Свою вину девушка признала полностью, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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