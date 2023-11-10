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Тюменка оформила на мать 13 микрозаймов, чтобы развлечься с друзьями

Тюменка оформила на мать 13 микрозаймов, чтобы развлечься с друзьями

10 ноября 2023, 04:41
Фото: 1MI
У молодой девушки был доступ к паспорту и телефону матери. Воспользовавшись этим, она назанимала на свои «хотелки» 80 тысяч рублей.
Сюжет
Тюрьма

На 20-летнюю тюменку заведено уголовное дело за мошеннические действия, которые она совершила в отношении собственной матери.

В январе этого года пострадавшая обратилась в полицию и заявила, что неизвестные оформили на нее 13 микрозаймов в разных организациях. Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому причастна ее дочь.

Выяснилось, что у девушки был доступ к телефону матери, а также она знала данные ее паспорта. В общей сложности она оформила микрозаймов на 80 тысяч рублей. Все деньги она перевела на счета своих знакомых.

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Позже на эти деньги «примерная» дочь приобрела косметику, погасила долги и развлекалась с друзьями. Свою вину девушка признала полностью, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее «Наш Город» рассказывал о другом конфликте поколений. Женщина выселила из квартиры своих родителей, пока они лежали в больнице. Теперь пенсионеры вынуждены снимать маленькую квартиру.

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