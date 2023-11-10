Тюменец, обвинивший главу Югры в дискредитации СВО, пожаловался генпрокурору

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Об этом Юрий Рябцев рассказал «Нашему городу», предоставив копию своего заявления. В нем он просит генпрокурора Игоря Краснова принять меры прокурорского реагирования, внести представление в МВД РФ об устранении нарушений закона и принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.
«В своём заявлении я указал достаточные данные, указывающие на наличие события и состава административного правонарушения. По истечению двух суток с момента выявления административного правонарушения и без проведения административного расследования в нарушение КоАП РФ Министр внутренних дел Колокольцев В.А. не рассмотрел моё заявление о возбуждении дела об административном правонарушении и не вынес по итогам постановление о возбуждении дела или мотивированном отказе в возбуждении дела в установленные законом порядке, форме и срок», — сказано в документе.
Такие же заявления общественник направил прокурору ХМАО и прокурору Тюменской области.
Скандал вокруг главы Югры разгорелся в середине октября — на встрече с жителями Нижневартовска она сказала, что «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». По мнению Юрия Рябцева слова губернатора содержат публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил. Также общественника возмутил тот факт, что за неосторожные фразы про СВО обычные россияне отвечают по всей строгости закона, а другим — сходит с рук.