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Тюменец, обвинивший главу Югры в дискредитации СВО, пожаловался генпрокурору

Тюменец, обвинивший главу Югры в дискредитации СВО, пожаловался генпрокурору

10 ноября 2023, 05:33
Фото: 1MI
Общественник Юрий Рябцев обратился в генпрокуратуру с жалобой на бездействие полиции по его заявлению на губернатора ХМАО. Почти месяц назад тюменец просил привлечь к ответственности Наталью Комарову за ее высказывание про СВО, но никаких действий принято не было.

Об этом Юрий Рябцев рассказал «Нашему городу», предоставив копию своего заявления. В нем он просит генпрокурора Игоря Краснова принять меры прокурорского реагирования, внести представление в МВД РФ об устранении нарушений закона и принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Фото: предоставлено Юрием Рябцевым
«В своём заявлении я указал достаточные данные, указывающие на наличие события и состава административного правонарушения. По истечению двух суток с момента выявления административного правонарушения и без проведения административного расследования в нарушение КоАП РФ Министр внутренних дел Колокольцев В.А. не рассмотрел моё заявление о возбуждении дела об административном правонарушении и не вынес по итогам постановление о возбуждении дела или мотивированном отказе в возбуждении дела в установленные законом порядке, форме и срок», — сказано в документе.

Такие же заявления общественник направил прокурору ХМАО и прокурору Тюменской области.

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Скандал вокруг главы Югры разгорелся в середине октября — на встрече с жителями Нижневартовска она сказала, что «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». По мнению Юрия Рябцева слова губернатора содержат публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил. Также общественника возмутил тот факт, что за неосторожные фразы про СВО обычные россияне отвечают по всей строгости закона, а другим — сходит с рук.

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#Общество#Происшествия#Ирина Швецова#Тюменская область#Прокуратура#Юрий Рябцев#СВО#Заявление
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