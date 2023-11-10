Тюменец, обвинивший главу Югры в дискредитации СВО, пожаловался генпрокурору

Скандал вокруг главы Югры разгорелся в середине октября — на встрече с жителями Нижневартовска она сказала, что «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». По мнению Юрия Рябцева слова губернатора содержат публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил. Также общественника возмутил тот факт, что за неосторожные фразы про СВО обычные россияне отвечают по всей строгости закона, а другим — сходит с рук.