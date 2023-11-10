«Росводоканал Тюмень» готовит к открытию первую сливную станцию в Тюменском районе

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В сутки станция будет способна принимать и перекачивать 2700 кубических метров сточных вод. Одновременно она сможет принять шесть ассенизаторских машин.
«При проектировании и строительстве этого объекта мы учли опыт работы станций на улицах Раневской и Воронинские горки в Тюмени. Вся электроника и автоматика размещены в изолированном блоке, насосное оборудование так же находится в отдельном сухом „стакане“, это позволит увеличить срок службы оборудования чувствительного к влажной и агрессивной среде», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
В приемном отделении установлена сороудерживающая корзина и механические измельчили. Насосные агрегаты с хорошо зарекомендовавшим себя полуоткрытым рабочим колесом, куда не намотаются салфетки, тряпки и другой мусор.
Планируется, что уже в конце ноября станция будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.