nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

10 ноября 2023, 16:18
Фото: 1MI
До конца выходных в Тюменской области будут проходить «сплошные проверки» водителей на трезвость, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Проверки будут проходить также в тех муниципалитетах, в которых ранее их не было.

До конца этой недели по всей Тюменской области будут проходить проверки водителей на трезвость. Смысл этих проверок в том, что остановить могут каждого — своеобразный срез на пьяное вождение, объясняет пресс-служба регионального отделения ГИБДД.

Дал по газам: перед судом предстанет тюменец, покалечивший сотрудника ГИБДД
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской объездной появился новый способ отслеживать нарушителей. Водители заметили 5 шериф-балок, имитирующих проблесковые маячки ГИБДД. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.

Читайте также:
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДДВ вечерний час пик в Тюмени участились ДТП из-за погодных условий«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону
#Общество#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Водители#Проверки#Трезвость#Госавтоинспекция#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
Сегодня, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
Сегодня, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
Сегодня, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26