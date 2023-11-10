Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
До конца этой недели по всей Тюменской области будут проходить проверки водителей на трезвость. Смысл этих проверок в том, что остановить могут каждого — своеобразный срез на пьяное вождение, объясняет пресс-служба регионального отделения ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской объездной появился новый способ отслеживать нарушителей. Водители заметили 5 шериф-балок, имитирующих проблесковые маячки ГИБДД. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.