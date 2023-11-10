Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

Posted 10 ноября 2023, 16:18
Published 10 ноября 2023, 16:18
Modified 5 декабря 2023, 20:01
Updated 5 декабря 2023, 20:01
До конца этой недели по всей Тюменской области будут проходить проверки водителей на трезвость. Смысл этих проверок в том, что остановить могут каждого — своеобразный срез на пьяное вождение, объясняет пресс-служба регионального отделения ГИБДД.
Отметим, в Тюменской области мероприятия по снижению смертности на дорогах проходят регулярно. Работа в этом направлении входит в перечень самых важных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в области совместными усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.
Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской объездной появился новый способ отслеживать нарушителей. Водители заметили 5 шериф-балок, имитирующих проблесковые маячки ГИБДД. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.