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Posted 10 ноября 2023, 16:18

Published 10 ноября 2023, 16:18

Modified 5 декабря 2023, 20:01

Updated 5 декабря 2023, 20:01

Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

10 ноября 2023, 16:18
Фото: 1MI.
До конца выходных в Тюменской области будут проходить «сплошные проверки» водителей на трезвость, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Проверки будут проходить также в тех муниципалитетах, в которых ранее их не было.

До конца этой недели по всей Тюменской области будут проходить проверки водителей на трезвость. Смысл этих проверок в том, что остановить могут каждого — своеобразный срез на пьяное вождение, объясняет пресс-служба регионального отделения ГИБДД.

Отметим, в Тюменской области мероприятия по снижению смертности на дорогах проходят регулярно. Работа в этом направлении входит в перечень самых важных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в области совместными усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской объездной появился новый способ отслеживать нарушителей. Водители заметили 5 шериф-балок, имитирующих проблесковые маячки ГИБДД. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Водители#Проверки#Трезвость#Госавтоинспекция
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