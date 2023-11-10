Проверять водителей на трезвость будут по всей Тюменской области

До конца выходных в Тюменской области будут проходить «сплошные проверки» водителей на трезвость, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. Проверки будут проходить также в тех муниципалитетах, в которых ранее их не было.

До конца этой недели по всей Тюменской области будут проходить проверки водителей на трезвость. Смысл этих проверок в том, что остановить могут каждого — своеобразный срез на пьяное вождение, объясняет пресс-служба регионального отделения ГИБДД. Отметим, в Тюменской области мероприятия по снижению смертности на дорогах проходят регулярно. Работа в этом направлении входит в перечень самых важных задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в области совместными усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры. Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменской объездной появился новый способ отслеживать нарушителей. Водители заметили 5 шериф-балок, имитирующих проблесковые маячки ГИБДД. До конца года их количество увеличится до 26 — это поможет эффективнее следить за происходящим на дороге. Читайте также: Для детей и родителей создали игру о безопасности в Интернете Тюменские власти почти в два раза увеличили расходы на безопасность В Тюмени проходят рейды безопасности на пешеходных переходах