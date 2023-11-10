Популярные комики выступят на сцене ДК «Железнодорожник» в Тюмени

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Сразу два известных российских комика выступят на сцене ДК «Железнодорожник» в Тюмени. На странице «Stand-Up On Tour: Тюмень» ВКонтакте сообщается, что мероприятие состоится 12 ноября в 12:00.
Саша Малой — комик с самой экспрессивной подачей, за которой скрываются необычные мысли и сумасшедшие идеи. Многие коллеги по цеху считают его самым перспективным юмористом в стране.
Как утверждает сам стендапер, он все равно будет шутить и выступать, даже если не будет получать за это деньги. На его счету не только сольные проекты, но и участие в «Comedy Баттл» на ТНТ, «Книжный клуб» и съемки в фильмах.
Еще один комик, который приедет в Тюмень — Костя Пушкин. Фанаты называют его «профессором российского юмора» и «порицателем социальных норм». Это вполне заслуженно: он стал лучшим стендапером еще до того, как это направление обрело популярность в России.
Костя Пушкин выделяется необычной внешностью: природа «наградила» его проблемами со зрением, из-за чего он перенес немало операций и вынужден носить очки с большими линзами. Комик участвовал в таких проектах, как «Ночной контакт», «Убойная лига» и «Смех без правил».
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы дождались приезда комика Гурама Амаряна. Из-за погодных условий стендапер опоздал на собственный концерт.