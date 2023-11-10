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Обманутая аферистами тюменская пенсионерка поделилась бедой с Андреем Малаховым

Обманутая аферистами тюменская пенсионерка поделилась бедой с Андреем Малаховым

10 ноября 2023, 03:51
Фото: Midjourney
Пенсионерка Татьяна Назарова осталась без денег и жилья. Вместе с другими жертвами аферистов она приняла участие в шоу «Малахов».

Пенсионерка Татьяна Назарова заключила сомнительную сделку, в результате которой осталась и без жилья, и без крупной суммы денег. Новыми собственниками недвижимости стали риэлторы. Своей проблемой женщина поделилась в студии программы «Малахов».

Пенсионерка переехала в Тюмень из Нового Уренгоя в конце прошлого года и купила большую трехкомнатную квартиру на 30 лет Победы. Прошло не так много времени, а о ней уже узнали мошенники.

Аферисты позвонили пожилой женщине, действовали они по традиционной схеме. Ей внушили, что ее деньги в опасности и все средства нужно перевести на «безопасный счет». Деталей разговора пострадавшая не помнит, так как была в тот момент сильно напугана.

Мошенники узнали и о квартире: пенсионерку убедили продать недвижимость, чтобы она не досталась аферистам, что женщина и сделала.

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Фото: Шоу "МАЛАХОВ" / smotrim.ru

По словам адвоката Татьяны Назаровой, новыми владельцами квартиры стали сотрудники риэлторского агентства, которые потребовали от пенсионерки покинуть жилье. И риэлторы, и пострадавшая написали друг на друга заявления. Сейчас, пока идут разбирательства, на квартиру наложен арест.

Деваться пенсионерке некуда: у сына-инвалида шестеро детей, у дочери также нет свободного угла. На данный момент женщина находится в приюте и живет в одной комнате с четырьмя другими бездомными женщинами.

Ранее «Наш Город» рассказывал о пенсионерах, оставшихся без дома из-за родной дочери. Женщина выселила родителей из квартиры, пока те проходили лечение в больнице.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Мошенничество#Пенсионеры#Мошенники#Аферисты#Черные риэлторы#Риэлторы#Обман#Любовь Селезнева
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