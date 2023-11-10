«На всякий случай побаиваемся»: тоболяки гадают, где может стоять памятник Инстасамке

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В интервью шоу «Плюшки» Инстасамка призналась, что хочет поставить себе памятник в Тобольске. Несмотря на то, что ответ Дарьи Зотеевой, как и само интервью, был несерьезным, горожан он обеспокоил.
«Шутка это или нет — мы не знаем, но на всякий случай побаиваемся», — пишут администраторы группы «ЧС Тобольск».
Подписчики начали гадать, где можно поставить памятник рэперше-землячке и предлагать свои варианты.
В случае, если певица прислушается к мнению большинства, монумент будет стоять на Завальном кладбище. Здесь нет негатива, вопрос чисто юридический.
«Установка памятника возможна без разрешения администрации города только на кладбище, в остальных случаях требуются разрешение», — пишет Любовь Кислякова.
Тоболяки также считают, что Инстасамке не следует останавливаться на памятнике и пойти дальше.
«Бульвар им. Дарьи Зотеевой. Забавно», — предлагает Александр Коваленко.
Некоторых комментаторов волнует и другой вопрос: из чего будет сделан памятник и сколько он будет весить. Нетрудно догадаться, что несуществующий монумент люди уже планируют сдать на чермет.
Инстасамка часто присутствует на разного рода шоу. Как писал «Наш Город», будучи участницей «Шоу Воли» на ТНТ певица рассказала о последствиях пластических операций.