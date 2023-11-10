nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Жители Тобольска ищут место для памятника Инстасамке

«На всякий случай побаиваемся»: тоболяки гадают, где может стоять памятник Инстасамке

10 ноября 2023, 08:55
Фото: Дарья Зотеева / ВКонтакте

Жители Тобольска ищут место для памятника Инстасамке

Новость о том, что в Тобольске может появиться памятник Инстасамке, не на шутку встревожила местных жителей. Теперь люди делятся предположениями, где его можно поставить.

В интервью шоу «Плюшки» Инстасамка призналась, что хочет поставить себе памятник в Тобольске. Несмотря на то, что ответ Дарьи Зотеевой, как и само интервью, был несерьезным, горожан он обеспокоил.

«Шутка это или нет — мы не знаем, но на всякий случай побаиваемся», — пишут администраторы группы «ЧС Тобольск».

Подписчики начали гадать, где можно поставить памятник рэперше-землячке и предлагать свои варианты.

В случае, если певица прислушается к мнению большинства, монумент будет стоять на Завальном кладбище. Здесь нет негатива, вопрос чисто юридический.

Тюменский родительский комитет предъявил новые требования Инстасамке
Узнать подробнее
«Установка памятника возможна без разрешения администрации города только на кладбище, в остальных случаях требуются разрешение», — пишет Любовь Кислякова.

Тоболяки также считают, что Инстасамке не следует останавливаться на памятнике и пойти дальше.

«Бульвар им. Дарьи Зотеевой. Забавно», — предлагает Александр Коваленко.

Некоторых комментаторов волнует и другой вопрос: из чего будет сделан памятник и сколько он будет весить. Нетрудно догадаться, что несуществующий монумент люди уже планируют сдать на чермет.

Инстасамка часто присутствует на разного рода шоу. Как писал «Наш Город», будучи участницей «Шоу Воли» на ТНТ певица рассказала о последствиях пластических операций.

Читайте также:
«Расходник для контента»: Инстасамка назвала участниц нового шоу колхозницами«Отстаньте от наших маток»: Водонаева высказалась о запрете абортов«У меня много ответственности»: Алёна Водонаева не планирует уезжать из России
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Тобольск#Памятник#Певцы#Общественные обсуждения#Памятники#Шоу#Рэперы#Инстасамка#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону
Вчера, 09:48
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
Тюменский таксист рассказал о заработке на платном ожидании
Сегодня, 07:58
«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций
Сегодня, 06:29
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26