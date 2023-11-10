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На тюменской трассе ввели ограничения движения из-за скользкой дороги

На тюменской трассе ввели ограничения движения из-за скользкой дороги

10 ноября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Трасса Р-404 покрылась льдом. Чтобы снизить аварийность, пришлось ввести временные ограничения, но когда мера будет отменена — не сообщается.

На трассе Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» этим утром ввели ограничения движения.

В региональном управлении ГИБДД сообщается, что ограничения действуют с 542 по 643 километр по направлению на Тюмень и с 643 по 698 километр в обоих направлениях.

Уточняется, что мера вводится из-за скользкости дороги и касается всех видов транспорта без исключения. Когда она будет отменена — неизвестно.

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Ранее «Наш Город» узнал, готовы ли тюменские дороги к зиме. Горожане постоянно ругают водителей, которые не торопятся менять резину, но проблема, очевидно, заключается не только в автолюбителях.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Автомобилисты#Тюменцы#Автомобили#Ограничения#Безопасность на дорогах#Гололед#Ограничение движения#Предупреждение#Любовь Селезнева
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