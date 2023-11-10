На тюменской трассе ввели ограничения движения из-за скользкой дороги

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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На трассе Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» этим утром ввели ограничения движения.
В региональном управлении ГИБДД сообщается, что ограничения действуют с 542 по 643 километр по направлению на Тюмень и с 643 по 698 километр в обоих направлениях.
Уточняется, что мера вводится из-за скользкости дороги и касается всех видов транспорта без исключения. Когда она будет отменена — неизвестно.
Ранее «Наш Город» узнал, готовы ли тюменские дороги к зиме. Горожане постоянно ругают водителей, которые не торопятся менять резину, но проблема, очевидно, заключается не только в автолюбителях.