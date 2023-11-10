Летевший из Дубая в Тюмень самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
С самого утра Тюменская область окутана туманами. Движение оказалось затруднено не только на тюменских трассах, но и в воздухе.
Самолет, летевший рейсом из Дубая в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий в Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал о тумане, который многие тюменцы решили запечатлеть на фотоснимках. В социальных сетях атмосферными фотографиями делятся жители Тюмени и Тобольска.