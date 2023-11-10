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Летевший из Дубая в Тюмень самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Летевший из Дубая в Тюмень самолет экстренно сел в Екатеринбурге

10 ноября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Сильный туман в Тюменской области вынудил экипаж рейсового самолета совершить экстренную посадку в Екатеринбурге, сообщает справочный центр аэропорта Рощино.

С самого утра Тюменская область окутана туманами. Движение оказалось затруднено не только на тюменских трассах, но и в воздухе.

Самолет, летевший рейсом из Дубая в Тюмень, был вынужден совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий в Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал о тумане, который многие тюменцы решили запечатлеть на фотоснимках. В социальных сетях атмосферными фотографиями делятся жители Тюмени и Тобольска.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Свердловская область#Самолет#Екатеринбург#Рощино аэропорт#Туман#Дмитрий Балобанов
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