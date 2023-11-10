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Published Сегодня, 13:04

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Updated Сегодня, 13:07

Из-за тумана в Тюмени несколько самолетов отправлены на запасной аэродром

Из-за тумана в Тюмени несколько самолетов отправлены на запасной аэродром

10 ноября 2023, 13:04
Фото: 1MI
Погодные условия в Тюмени помешали приземлиться в Рощино нескольким самолетам. Все они отправлены на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге.
Фото: онлайн-табло Рощино

По данным пресс-службы аэропорта Рощино, из-за густого тумана задерживаются прилеты рейсов:

  • Ютэйр 463 Москва (Внуково)
  • Ютэйр 762 Дубай
  • Ютэйр 4346 Красноселькуп

Также, 72.ру сообщает, что долго не мог приземлиться в Тюмени самолет рейсом из Самары. Почти час ему пришлось кружить над городом — с 16:45 до 17:40.

«Обращаем ваше внимание на то, что время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта назначения», — отметили в Рощино.
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#Общество#Ирина Швецова#Задержка рейса#Рощино аэропорт#Погодные условия#Туман
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