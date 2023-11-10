Из-за тумана в Тюмени несколько самолетов отправлены на запасной аэродром

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По данным пресс-службы аэропорта Рощино, из-за густого тумана задерживаются прилеты рейсов:
Также, 72.ру сообщает, что долго не мог приземлиться в Тюмени самолет рейсом из Самары. Почти час ему пришлось кружить над городом — с 16:45 до 17:40.
«Обращаем ваше внимание на то, что время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта назначения», — отметили в Рощино.