Губернатор Тюменской области впервые получит служебный транспорт

Ранее «Наш город» писал о том, как в регионе повышают рождаемость. Губернатор отметил, что в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. В их числе материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. В 2022 году Тюменская область находилась на втором месте в УрФО и на девятом месте в России по естественному приросту населения.