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Губернатор Тюменской области впервые получит служебный транспорт

Губернатор Тюменской области впервые получит служебный транспорт

10 ноября 2023, 14:11
Фото: 1MI
Региональное правительство хочет закрепить за Александром Моором персональный служебный автомобиль. Такое право имеет ряд должностных лиц, однако губернатор Тюменской области вошел в этот список только сейчас.

Согласно новому распоряжению правительства Тюменской области, губернатор Александр Моор получает право на закрепление за собой служебного автомобиля. Ранее в список должностных лиц, имеющих это право, губернатор не входил.

Персональные служебные автомобили положены чиновникам еще с 2021 года. В этот список входят заместители губернатора, председатель избиркома, уполномоченному по правам человека и ребенка и бизнес-омбудсмену, и другим должностным лицам, занимающим руководящие должности в правительстве.

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Ранее «Наш город» писал о том, как в регионе повышают рождаемость. Губернатор отметил, что в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. В их числе материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. В 2022 году Тюменская область находилась на втором месте в УрФО и на девятом месте в России по естественному приросту населения.

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#Тюмень#Тюменская область#Автомобили#Чиновники#Александр Моор#Губернатор#Правительство#Дмитрий Балобанов
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