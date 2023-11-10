Губернатор Тюменской области впервые получит служебный транспорт

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Согласно новому распоряжению правительства Тюменской области, губернатор Александр Моор получает право на закрепление за собой служебного автомобиля. Ранее в список должностных лиц, имеющих это право, губернатор не входил.
Персональные служебные автомобили положены чиновникам еще с 2021 года. В этот список входят заместители губернатора, председатель избиркома, уполномоченному по правам человека и ребенка и бизнес-омбудсмену, и другим должностным лицам, занимающим руководящие должности в правительстве.
Ранее «Наш город» писал о том, как в регионе повышают рождаемость. Губернатор отметил, что в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. В их числе материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. В 2022 году Тюменская область находилась на втором месте в УрФО и на девятом месте в России по естественному приросту населения.