Господдержка виноделия в РФ стала темой Второго Российского винодельческого форума

Основным вопросом обсуждения стало определение ключевых направлений поддержки винодельческой отрасли и повышение ее эффективности. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, отметил, что за последние годы виноградарство и виноделие в России перешли из нишевой сферы в одну из наиболее динамично развивающихся областей сельского хозяйства. Площади виноградных насаждений растут, улучшается культура виноделия, и повышается качество российских вин. Об этом пишет gorod55.