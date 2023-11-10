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Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Господдержка виноделия в РФ стала темой Второго Российского винодельческого форума

Господдержка виноделия в РФ стала темой Второго Российского винодельческого форума

10 ноября 2023, 18:05
На Втором Российском винодельческом форуме были рассмотрены программы государственной поддержки виноделия. Пленарная сессия под названием «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» состоялась 9 ноября в рамках форума.

Организаторами Российского винодельческого форума являются Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства России. Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.

Основным вопросом обсуждения стало определение ключевых направлений поддержки винодельческой отрасли и повышение ее эффективности. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, отметил, что за последние годы виноградарство и виноделие в России перешли из нишевой сферы в одну из наиболее динамично развивающихся областей сельского хозяйства. Площади виноградных насаждений растут, улучшается культура виноделия, и повышается качество российских вин. Об этом пишет gorod55.

В прошлом году общая площадь виноградных насаждений превысила 100 тыс. гектаров, и в этом году планируется добавить еще более 5 тыс. гектаров новых виноградников. С учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. гектаров. Прогнозируется урожай винограда более 760 тыс. тонн, и продолжается стабильный рост производства виноматериала.

Министр также подчеркнул, что все механизмы госрегулирования и поддержки, включая закон «О вине», ежегодно подтверждают свою эффективность, обеспечивая баланс на рынке винограда и вина и способствуя развитию отрасли.

Виктор Евтухов, статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли России, подчеркнул важность протекционистских мер, повышения заградительных пошлин и акцизов, выгодных для отечественных виноделов. Он также выделил производство винодельческого оборудования и продвижение российского вина как ключевые секторы для будущего развития отрасли.

На форуме также было объявлено о планах обсудить закон о том, чтобы в розничных продажах 50% составляли российские вина. Участники форума также подчеркнули важность обсуждения рекламы отечественного вина в СМИ и развития маркетинга российского вина.

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