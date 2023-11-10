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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Эксперт рассказала, когда надо отказаться от курятины

Эксперт рассказала, когда надо отказаться от курятины

10 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Нутрициолог Ирина Писарева пояснила, когда нужно воздержаться от употребления куриного мяса, а также рассказала об общей пользе куриного белка.

Нутрициолог Ирина Писарева рассказала NEWS.ru, почему при нарушении пуринового обмена лучше воздержаться от курятины.

Пурины присутствуют в каждой клетке нашего организма. Более того, производные их входят в ДНК и РНК. В курином мясе содержится значительное количество пуринов. Именно поэтому, при наличии нарушений в пуриновом обмене, рекомендуется хотя бы на время исключить из рациона курятину.

В то же время мясо кур является источником высококачественного белка, которое хорошо усваивается организмом. Белок помогает восстанавливать клетки и вообще является строительным материалом для тела.

Наконец, курятина содержит цинк и витамины группы В. Они помогают укреплять иммунитет.

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