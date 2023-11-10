Эксперт рассказала, когда надо отказаться от курятины

Пурины присутствуют в каждой клетке нашего организма. Более того, производные их входят в ДНК и РНК. В курином мясе содержится значительное количество пуринов. Именно поэтому, при наличии нарушений в пуриновом обмене, рекомендуется хотя бы на время исключить из рациона курятину.