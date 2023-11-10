Эксперт рассказала, когда надо отказаться от курятины

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Нутрициолог Ирина Писарева рассказала NEWS.ru, почему при нарушении пуринового обмена лучше воздержаться от курятины.
Пурины присутствуют в каждой клетке нашего организма. Более того, производные их входят в ДНК и РНК. В курином мясе содержится значительное количество пуринов. Именно поэтому, при наличии нарушений в пуриновом обмене, рекомендуется хотя бы на время исключить из рациона курятину.
В то же время мясо кур является источником высококачественного белка, которое хорошо усваивается организмом. Белок помогает восстанавливать клетки и вообще является строительным материалом для тела.
Наконец, курятина содержит цинк и витамины группы В. Они помогают укреплять иммунитет.