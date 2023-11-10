«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Современная концепция придомового пространства в первую очередь предусматривает безопасность. Это помогает жителям чувствовать себя комфортно, возвращаясь поздним вечером домой и позволяет родителям свободно отпускать детей на прогулку, зная, что им ничего не угрожает.
Для того, чтобы достичь этого ощущения комфорта и безопасности девелопер «Партнер» организовывает закрытые дворы в своих проектах, в частности это касается жилого комплекса «Ритмы». Вход в каждый двор оснащен электронным ключом — войти смогут только жители.
В этом комплексе вы не увидите огромных и пугающих железных заборов. Пространство внутри домов стилистически вписано в архитектурный стиль и не создает ощущение клетки, а дарует чувство защищенности. Интересно, фасады домов жилого комплекса выполнены в естественной цветовой гамме — в этом проекте «Партнер» придерживается философии минимализма, чтобы обеспечить эмоциональное благополучие жителей. Лейтмотив всех жилых комплексов застройщика — это легкость, спокойствие и гармония.
Удобство и комфорт дворов в ЖК «Ритмы» кроется также в том, что родитель всегда будет видеть из окна детскую площадку, на которой играет его сын или дочь. Взрослому не придется сидеть во дворе всю прогулку, он может заниматься своими делами, лишь иногда поглядывая за ребенком. Также на внутренней территории установлено видеонаблюдение, к записям с камер доступ есть у каждого жильца.
Учитывая уровень безопасности и стилистических решений, дворы в «Ритмах» — это отличное место для веселых игр и спокойного отдыха. Внутри расположены площадки для детей и зоны для уединения взрослых, которые обязательно понравятся будущим жителям.
В современное время важно создавать безбарьерную среду, чтобы в периметре родного дома не возникало трудностей с перемещением. Этот фактор является значимым и для застройщика «Партнер», а потому в «Ритмах» нет никаких преград для пожилых, семей с маленькими детьми и маломобильных групп населения. В каждой парадной предусмотрен теплый тамбур с домофоном, колясочная и зоны для хранения велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря. Входы в парадные организованы на уровне земли. Для удобства маломобильных групп населения двор также спроектирован без высоких бордюров и со специальными съездами.
Не секрет, что для ребенка двор — это отдельный мир, который он будет вспоминать всю жизнь. Но у каждого возраста есть свои особенности, поэтому «Партнер» позаботился о том, чтобы для ребятишек от мала до велика во дворе были свои развлечения. А потому родителям точно не придется переживать, что их малыш полезет на огромную горку, для самых маленьких во дворе будут отдельные увлекающие их зоны.
Стоит также сказать, что все МАФы на детских площадках отличаются качеством, а значит, защищают от травм. Новое оборудование не сломается, не заклинит, а специальное прорезиненное покрытие убережет от скольжения и серьезных ран.
Помимо обустроенных дворов для жителей создан протяженный бульвар и разветвленная сеть дорожек для комфортных пеших прогулок. В будущем они будут связаны с ключевыми объектами инфраструктуры, которые «Партнер» построит — с детским садом, образовательным и досуговым центрами.
Местом притяжения жителей всех возрастов в «Ритмах» станет собственный большой парк «Березовый лист». Руководитель проекта Максим Рехтин рассказал, что на его территории разместят воркаут-площадку, скалодром, зоны активного и тихого отдыха для детей и взрослых, теневые навесы, шезлонги, гамаки, сцену с амфитеатром для проведения массовых мероприятий и многое другое. А потому развлечение в периметре комплекса найдется для каждого.
Узнать подробнее о жилом комплексе «Ритмы» можно на сайте проекта partner-eco.ru или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.
Адрес проекта: ул. Бульварная, 11/1.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“. Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф. Информация предоставлена ООО „СЗ „ЭКО-город“, входит в Холдинг „Партнер“.