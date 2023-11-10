«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»

Не секрет, что для ребенка двор — это отдельный мир, который он будет вспоминать всю жизнь. Но у каждого возраста есть свои особенности, поэтому «Партнер» позаботился о том, чтобы для ребятишек от мала до велика во дворе были свои развлечения. А потому родителям точно не придется переживать, что их малыш полезет на огромную горку, для самых маленьких во дворе будут отдельные увлекающие их зоны.