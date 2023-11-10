Бугринский мост в Новосибирске — новый символ города и громадный задел на будущее

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
На современном гербе Новосибирска в виде золотого полукольца изображен мост. Связано это с тем, что история города берёт начало со строительства первого железнодорожного моста через Обь. Именно развитие транспортной сети способствовало тому, что Новосибирск стал третьим по численности населения городом России.
Транссибирской магистралью, железными и шоссейными дорогами, своими мостами Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России. Если мы снова взглянем на герб города, то обратим внимание на червлёный лук. Этот яркий элемент не только ставит художественный акцент, но и является традиционной часть исторического герба Сибири. Правда сегодня он ассоциируется с новым символом Новосибирска — Бугринским мостом.
Этот автомобильный мост через Обь был открыт в Новосибирске 8 октября 2014 года. Он соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы города. Его красный арочный пролёт действительно напоминает натянутый лук и является самым длинным в России. Важность этого моста и его старших «братьев» — Коммунального и Дмитриевского мостов — диктуется географией региона.
Крупная река Обь с широкой долиной рассекает город на две части. Чтобы обеспечить связанность левобережной и правобережной частей города необходимо проводить по мостам порядка полумиллиона автомобилей в сутки. Пропускная способность Бугринского моста составляет 7 180 автомобилей в час. То есть этот объект обеспечивает более трети необходимого транспортного потока. Мост имеет шесть полос движения, по три в каждую сторону. Общая длина сооружения составила 2091 м. Из них непосредственно над рекой Обь проходит 1670 м конструкции. Высота 92 м. В возведении моста было задействовано около 1400 человек. Мост имеет комбинированную Арочно-балочную конструкцию и связано это с непростой геологией местности.
Необходимость постройки моста назрела ещё в восьмидесятые годы. К проектной документации и согласованию строительства подходили неоднократно, но всякий раз возникали проблемы. В основном финансового характера. В девяностые годы предпринимались попытки превратить мост в инвестиционный проект. Планировалось сделать проезд по мосту платным. Но на фоне кризиса желающих инвестировать тогда не нашлось.
Только в 2005 году к вопросу сооружения Бугринского моста подошли основательно. Были проведены геологические исследования русла Оби и выяснено, что построить обычный балочный мост не получится. Оставались вантовое и арочное решения. По результатам конкурса и кропотливой проектной работы нескольких организаций в 2009 году был выбран более экономичный проект с арочным пролетом, был дан старт строительству.
Помимо рекордного пролетного строения и изящной архитектуры, Бугринский мост интересен и как первая в мировой практике переправа, при строительстве которой был применен уникальный способ радиальной надвижки мостовой арки. Бугринский мост стал одной из городских достопримечательностей, высотной и видовой доминантой, а обширные территории по бокам его створа, острова, пляжи, Бугринская роща, получили дополнительную точку притяжения.
Сегодня на Бугринский мост нередко приезжают фотографироваться. Убедиться в том, что мост не только красивый, но и полезный мы смогли в нашем транспортном эксперименте. В новом выпуске шоу «Дорожная карта» наши ведущие вместе с жителями города сравнили маршрут по Бугринскому мосту с альтернативным маршрутом по старому Октябрьскому мосту и выяснили, какая из переправ на сегодняшний день удобнее для жителей.
Наличие мостов с высокой пропускной способностью — залог успешного развития города Новосибирска. Бугринский мост отчасти решает задачу связанности города и отведения транзитных потоков, но сказать, что он загружен на полную свою мощность нельзя. Недостаточно только построить мост.
Важно вписать его в существующую дорожную карту, обеспечить широкую пропускную способность входящих в него улиц и проспектов. Всё это не происходит по щелчку пальцев. Циклы развития таких капитальных объектов составляют десятилетия. В перспективе Бугринский мост будет играть еще более важную роль, станет частью скоростной магистрали непрерывного действия «Юго-Западный обход» Новосибирска.
С ростом населения и экономики Новосибирска, нагрузка на мост будет только увеличиваться. Бугринский мост будет способствовать развитию правобережья Новосибирска, которое является одним из самых быстрорастущих районов города.