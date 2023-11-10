nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:16

Published Сегодня, 20:16

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Блогеры и бывшие генералы пытаются испортить репутацию лучшей в мире армии России

Блогеры и бывшие генералы пытаются испортить репутацию лучшей в мире армии России

10 ноября 2023, 20:16
Фото: 1MI
Вооруженные силы РФ возглавили рейтинг армий по показателю «Мощь армии», опубликованный в престижном профильном журнале US News & World Report Соединенных Штатов.

Таким образом, геополитический противник признал силу армии РФ, заслуги которой часто преуменьшают российские генералы — депутаты ГД и военкоры.

Согласно оценкам аналитиков, Российской армии было присуждено 94,3 балла из 100 возможных в категории «Мощь армии». Что касается двух других подкатегорий — «Политическое влияние» и «Лидер» — ВС РФ получили по каждой из них 100 баллов. При этом респондентами опросов были лишь зарубежные респонденты, среди которых и жители стран — участниц НАТО.

А наиболее яростными критиками российских вооруженных сил стали в последнее время сами россияне — сторонники псевдопатриотического лагеря. Среди них — генералы в отставке, заседающие в Комитете ГД РФ по обороне, а также военные корреспонденты, создающие в медиапространстве России не соответствующий действительности образ армии. Заслуги ВС РФ намеренно умаляют, убеждены журналисты издания «Новые Известия».

Они задают логичный вопрос: если армия находится в столь плачевном состоянии, то кто, как не сами обличители, в этом виноват? Эти люди руководили военнослужащими, находясь на ведущих должностях командиров армий и сотрудников Генштаба.

ВС РФ подвергаются критике и с другого фланга — медийного. Некоторые граждане, назвавшие себя журналистами, политологами и военными стратегами, ежедневно делают перепосты видеороликов Минобороны, снабжая их непрофессиональными, но наполненными множеством эмоций комментариями.

Имена Алехина, Рассказова, Романова, Борисенко, Коца и Федорова известны уже многим. Эти люди утверждают, что российские Вооруженные силы уступают неприятельским, командиры занимаются самодурством, а на фронте существует множество проблем.

При этом они восхваляют ЧВК «Вагнер» и прочие добровольческие формирования. В частности, Александром Коцем было высказано такое мнение о погибшем Пригожине: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Подобные высказывания напоминают намеренное игнорирование заслуг и побед военных-профессионалов, уверены журналисты.

Они отмечают, что ВС РФ контролируют Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. При этом колоссальное количество военной техники противника уничтожено.

Авторы убеждены, что государство должно навести порядок в информационном поле, оказав помощь воюющей армии.

#Общество
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
Сегодня, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
Сегодня, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
Сегодня, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26