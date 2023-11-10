Блогеры и бывшие генералы пытаются испортить репутацию лучшей в мире армии России

Согласно оценкам аналитиков, Российской армии было присуждено 94,3 балла из 100 возможных в категории «Мощь армии». Что касается двух других подкатегорий — «Политическое влияние» и «Лидер» — ВС РФ получили по каждой из них 100 баллов. При этом респондентами опросов были лишь зарубежные респонденты, среди которых и жители стран — участниц НАТО.