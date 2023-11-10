Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
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Updated Сегодня, 20:16
Таким образом, геополитический противник признал силу армии РФ, заслуги которой часто преуменьшают российские генералы — депутаты ГД и военкоры.
Согласно оценкам аналитиков, Российской армии было присуждено 94,3 балла из 100 возможных в категории «Мощь армии». Что касается двух других подкатегорий — «Политическое влияние» и «Лидер» — ВС РФ получили по каждой из них 100 баллов. При этом респондентами опросов были лишь зарубежные респонденты, среди которых и жители стран — участниц НАТО.
А наиболее яростными критиками российских вооруженных сил стали в последнее время сами россияне — сторонники псевдопатриотического лагеря. Среди них — генералы в отставке, заседающие в Комитете ГД РФ по обороне, а также военные корреспонденты, создающие в медиапространстве России не соответствующий действительности образ армии. Заслуги ВС РФ намеренно умаляют, убеждены журналисты издания «Новые Известия».
Они задают логичный вопрос: если армия находится в столь плачевном состоянии, то кто, как не сами обличители, в этом виноват? Эти люди руководили военнослужащими, находясь на ведущих должностях командиров армий и сотрудников Генштаба.
ВС РФ подвергаются критике и с другого фланга — медийного. Некоторые граждане, назвавшие себя журналистами, политологами и военными стратегами, ежедневно делают перепосты видеороликов Минобороны, снабжая их непрофессиональными, но наполненными множеством эмоций комментариями.
Имена Алехина, Рассказова, Романова, Борисенко, Коца и Федорова известны уже многим. Эти люди утверждают, что российские Вооруженные силы уступают неприятельским, командиры занимаются самодурством, а на фронте существует множество проблем.
При этом они восхваляют ЧВК «Вагнер» и прочие добровольческие формирования. В частности, Александром Коцем было высказано такое мнение о погибшем Пригожине: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Подобные высказывания напоминают намеренное игнорирование заслуг и побед военных-профессионалов, уверены журналисты.
Они отмечают, что ВС РФ контролируют Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. При этом колоссальное количество военной техники противника уничтожено.
Авторы убеждены, что государство должно навести порядок в информационном поле, оказав помощь воюющей армии.