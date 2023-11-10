Берите зонты: пятница в Тюмени будет дождливой

Posted Сегодня, 01:01
Published Сегодня, 01:01
Modified Сегодня, 01:01
Updated Сегодня, 01:01
В Тюмени в пятницу, 10 ноября, ожидается пасмурная погода, ветер до 2,7 м/с, в темное время суток снег. Утром и днем термометры покажут -2…+2, в вечерние и ночные часы -1…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:07, закат в 16:35, продолжительность дня 8 часов 28 минут.
В Тобольске 10 ноября синоптики обещают осадки в виде небольшого снега, ветер до 1,5 м/с. В течене дня температура воздуха составит 0…+1, в темное время суток термометры покажут 0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 16:20, продолжительность дня 8 часов 19 минут.
В Ялуторовске в пятницу, 10 ноября, ожидается пасмурная погода, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный до 2 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -2…+1. В темное время суток ожидается 0…-2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:02, закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 32 минуты.
В Заводоуковске 10 ноября синоптики обещают небольшой снег, западный ветер с переходом на юный до 2 м/с. Утром температура воздуха составит -1…0, днем столбики термометров не поднимутся выше +1. В ночные часы ожидается 0…-2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:00, закат в 16:34, продолжительность дня 8 часов 34 минуты.
В Ишиме в пятницу, 10 ноября, метеорологи обещают пасмурную погоду, снег, северо-западный ветер с переходом на западный 2,2-2,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит 0…+1, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -1…0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:47, закат в 16:24, продолжительность дня 8 часов 37 минут