Берите зонты: пятница в Тюмени будет дождливой

По прогнозам метеорологов, в течения дня 10 ноября на юге региона ожидаются осадки в виде снега с дождем, юго-восточный ветер 5-10 м/с, в отдельных районах гололедные явления. В течение дня столбики термометров покажут -2…+3, в ночные часы опустятся до -4.