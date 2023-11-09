Заброшенное училище в Тобольске станет молодежным пространством

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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В Тобольске вместо старого технического училища появится новое молодежное пространство.
В администрации города сообщили, что здание долго оставалось заброшенным, поэтому было решено приспособить его для молодежи. Пока нет четкого плана, что конкретно там появится: единственное, что точно известно — это будет концентрация творческого и предпринимательского сообщества.
Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. По словам главы города, некоторые наметки уже есть.
Ранее сообщалось, что тюменцам предлагают выбрать название для нового сквера с амфитеатром. Общественное пространство ежедневно посещают сотни горожан, но названия оно пока не имеет.