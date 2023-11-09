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В Тюмени первокласснику сломали позвоночник из-за смеха

В Тюмени первокласснику сломали позвоночник из-за смеха

9 ноября 2023, 20:00
Фото: 1MI
Подростки спустили семилетнего мальчика с лестницы после конфликта на горке, после чего он уже не смог подняться, получив травму позвоночника, сообщает издание 72.ру.

Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что подростки ловят мальчика, который пытался спрятаться от них в подъезде дома. Затем один из них столкнул первоклассника с лестницы, тот упал, но не смог подняться самостоятельно. Ему помог велокурьер, который проезжал мимо.

Мать пострадавшего утверждает, что между ее сыном и подростками произошел конфликт на горке у дома. Один из подростков упал, а мальчик над ним посмеялся. Началась словесная перепалка, в адрес первоклассника прозвучали угрозы. Он пытался убежать, но его настигли на лестнице в подъезде.

Врачи диагностировали у первоклассника переломы двух позвонков. В школу он ходить пока не сможет. Мать уже написала заявление в полицию.

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