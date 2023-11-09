В Тюмени первокласснику сломали позвоночник из-за смеха

Posted Сегодня, 20:00
Published Сегодня, 20:00
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что подростки ловят мальчика, который пытался спрятаться от них в подъезде дома. Затем один из них столкнул первоклассника с лестницы, тот упал, но не смог подняться самостоятельно. Ему помог велокурьер, который проезжал мимо.
Мать пострадавшего утверждает, что между ее сыном и подростками произошел конфликт на горке у дома. Один из подростков упал, а мальчик над ним посмеялся. Началась словесная перепалка, в адрес первоклассника прозвучали угрозы. Он пытался убежать, но его настигли на лестнице в подъезде.
Врачи диагностировали у первоклассника переломы двух позвонков. В школу он ходить пока не сможет. Мать уже написала заявление в полицию.