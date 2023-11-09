В Тюмени первокласснику сломали позвоночник из-за смеха

Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что подростки ловят мальчика, который пытался спрятаться от них в подъезде дома. Затем один из них столкнул первоклассника с лестницы, тот упал, но не смог подняться самостоятельно. Ему помог велокурьер, который проезжал мимо.