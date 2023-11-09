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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Концерт комика Гурама Амаряна прошел в Тюмени с опозданием из-за тумана в ЯНАО

«В Тюмени очень приятные люди»: сибиряки дождались приезда Гурама Амаряна. ВИДЕО

9 ноября 2023, 13:29
Фото: 1MI

Концерт комика Гурама Амаряна прошел в Тюмени с опозданием из-за тумана в ЯНАО

Стендап-комик Гурам Амарян опоздал на свой концерт в Тюмени из-за нелетной погоды в Салехарде. Рейс откладывали три раза, но поклонники все-таки дождались артиста. Стендап-концерт состоялся, и как отметил сам комик, зал его встретил очень тепло.
Видео: телеграм-канал Гурама Амаряна

О своих приключениях на гастролях по Северу Гурам Амарян рассказал в своем телеграм-канале. Кроме того, что туман помешал ему вылететь вовремя из ямальской столицы, в местном аэропорту потеряли его багаж.

«У меня еще и чемодан почему-то забрали в багаж, хотя он у меня всегда в ручной клади был. Получается, что у меня нет вещей, в которых я буду выступать. Только то, в чем прилечу — в футболке и спортивках», — поделился артист.

Несмотря на все дорожные неприятности, комик прилетел в Тюмень и пусть с опозданием его выступление в «Железнодорожнике» состоялось.

«А так, кстати, в Тюмени был очень тёплый зал, очень приятные люди», — резюмировал стендапер.
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