«В Тюмени очень приятные люди»: сибиряки дождались приезда Гурама Амаряна. ВИДЕО

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
О своих приключениях на гастролях по Северу Гурам Амарян рассказал в своем телеграм-канале. Кроме того, что туман помешал ему вылететь вовремя из ямальской столицы, в местном аэропорту потеряли его багаж.
«У меня еще и чемодан почему-то забрали в багаж, хотя он у меня всегда в ручной клади был. Получается, что у меня нет вещей, в которых я буду выступать. Только то, в чем прилечу — в футболке и спортивках», — поделился артист.
Несмотря на все дорожные неприятности, комик прилетел в Тюмень и пусть с опозданием его выступление в «Железнодорожнике» состоялось.
«А так, кстати, в Тюмени был очень тёплый зал, очень приятные люди», — резюмировал стендапер.