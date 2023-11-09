В Тюмени нашли помещение под заведение московского ресторатора

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Тюменская сеть кафе и баров «МаксиМ» откроет по франшизе ресторан «Горыныч», принадлежащий российскому ресторанному альянсу White Rabbit Family. Это подтвердили сразу два участника рынка, сообщает РБК Тюмень.
По мнению одного из источников издания, таким образом «МаксиМ» хочет укрепить свои позиции в конкуренции с Sobolev Alliance.
«Ресторан „Горыныч“ откроется точно, под него уже нашли помещение. Что касается их конкурента, то Sobolev Rest на фоне этой сделки рискует сдать позиции», — отметил собеседник.
В свою очередь, бренд-директор Sobolev Alliance Ольга Кондалова заявила, что открытие новых заведений — прямое доказательство того, что гастрономическая индустрия и комфортная городская среда продолжают развиваться. Укрепление культуры потребления в регионе положительно скажется и на заведениях Sobolev Rest.
Ранее «Наш Город» отметил, что тюменцы стали чаще посещать кафе и рестораны. За 8 месяцев этого года жители региона оставили в заведениях более 24 миллиардов рублей.