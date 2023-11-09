В Тюмени нашли помещение под заведение московского ресторатора

В свою очередь, бренд-директор Sobolev Alliance Ольга Кондалова заявила, что открытие новых заведений — прямое доказательство того, что гастрономическая индустрия и комфортная городская среда продолжают развиваться. Укрепление культуры потребления в регионе положительно скажется и на заведениях Sobolev Rest.