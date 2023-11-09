В Тюмени изменится расписание автобусов по маршрутам «2» и «13». ФОТО

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
По просьбам жителей Ново-Патрушево, с 13 ноября изменится схема движения маршрута №13 «ул. Прокопия Артамонова — ЖДВ». Автобус будут заезжать в новый микрорайон по улицам Монтажников, Павла Шарова и Восточной и делать остановки на «ул. Николая Никитина», «ул. Валентины Трофимовой», «Парк Древо жизни», «ул. Звездная», «ул. Восточная».
Также изменения коснутся еще одного популярного у тюменцев маршрута — с 20 ноября на линию выйдет больше автобусов №2 «п. Док — ул. Таллинская».
«На маршруте №2 с учетом сложившегося пассажиропотока в часы пик в будние дни с 20 ноября будет предусмотрено движение одного автобуса особо большого класса вместимости и трех — большого класса вместимости. Поедут они по укороченной схеме по Закалужской, без заезда на Московский и Червишевский тракты», — пояснили в мэрии.