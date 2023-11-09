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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

В Тюмени изменится расписание автобусов по маршрутам «2» и «13». ФОТО

В Тюмени изменится расписание автобусов по маршрутам «2» и «13». ФОТО

9 ноября 2023, 09:55
Фото: 1MI
Со следующей недели в Тюмени изменится расписание движения автобусов по двум социально значимым маршрутам. Об этом предупредили в администрации города.
Схема маршрута №2Схема маршрута №2
Схема маршрута №13Схема маршрута №13
Схема маршрута №2
Фото: МКУ "Тюменьгортранс"

По просьбам жителей Ново-Патрушево, с 13 ноября изменится схема движения маршрута №13 «ул. Прокопия Артамонова — ЖДВ». Автобус будут заезжать в новый микрорайон по улицам Монтажников, Павла Шарова и Восточной и делать остановки на «ул. Николая Никитина», «ул. Валентины Трофимовой», «Парк Древо жизни», «ул. Звездная», «ул. Восточная».

Также изменения коснутся еще одного популярного у тюменцев маршрута — с 20 ноября на линию выйдет больше автобусов №2 «п. Док — ул. Таллинская».

«На маршруте №2 с учетом сложившегося пассажиропотока в часы пик в будние дни с 20 ноября будет предусмотрено движение одного автобуса особо большого класса вместимости и трех — большого класса вместимости. Поедут они по укороченной схеме по Закалужской, без заезда на Московский и Червишевский тракты», — пояснили в мэрии.
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#Тюмень#Ирина Швецова#Автобусы#Расписание#Автобусная остановка
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