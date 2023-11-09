В Тюмени изменится расписание автобусов по маршрутам «2» и «13». ФОТО

По просьбам жителей Ново-Патрушево, с 13 ноября изменится схема движения маршрута №13 «ул. Прокопия Артамонова — ЖДВ». Автобус будут заезжать в новый микрорайон по улицам Монтажников, Павла Шарова и Восточной и делать остановки на «ул. Николая Никитина», «ул. Валентины Трофимовой», «Парк Древо жизни», «ул. Звездная», «ул. Восточная».