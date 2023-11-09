Уникальный крематорий построят в Тюмени до конца 2024 года

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Тюмени началось строительство крематория. Как сообщает в группе ВКонтакте АО «Воронежское похоронное бюро», проект будет реализован до конца 2024 года.
В здании будут три зала прощания: большой и два малых по 100-110 и 50-60 квадратных метров соответственно, два зала ожидания на 50 человек каждый, смотровая комната начала кремации и магазин ритуальных услуг.
И внешняя, и внутренняя отделка будет близка к минимализму. Согласно проекту, общая площадь помещений составит около 1400 квадратных метров. На территории комплекса будет предусмотрен колумбарий для хранения урн.
Но уникальность будущего крематория в том, что там можно будет развеять прах умершего на «Поляне скорби». АО «ВПБ» уточнил, что по закону это не запрещено.
Ранее «Наш Город» сообщил, что на реставрацию могил и церковной живописи в Тюменской области выделили 170 миллионов рублей. Большую часть работ планируется провести на объектах в Тобольске.