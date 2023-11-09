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Updated Сегодня, 10:15

Уникальный крематорий построят в Тюмени до конца 2024 года

Уникальный крематорий построят в Тюмени до конца 2024 года

9 ноября 2023, 10:13
Фото: Midjourney
В здании будут несколько залов прощания, колумбарий и магазин ритуальных услуг. Но будет в нем и то, что отличает его от других крематориев.

В Тюмени началось строительство крематория. Как сообщает в группе ВКонтакте АО «Воронежское похоронное бюро», проект будет реализован до конца 2024 года.

В здании будут три зала прощания: большой и два малых по 100-110 и 50-60 квадратных метров соответственно, два зала ожидания на 50 человек каждый, смотровая комната начала кремации и магазин ритуальных услуг.

И внешняя, и внутренняя отделка будет близка к минимализму. Согласно проекту, общая площадь помещений составит около 1400 квадратных метров. На территории комплекса будет предусмотрен колумбарий для хранения урн.

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Но уникальность будущего крематория в том, что там можно будет развеять прах умершего на «Поляне скорби». АО «ВПБ» уточнил, что по закону это не запрещено.

Ранее «Наш Город» сообщил, что на реставрацию могил и церковной живописи в Тюменской области выделили 170 миллионов рублей. Большую часть работ планируется провести на объектах в Тобольске.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Похороны#Строительный бизнес#Проекты#Крематорий#Любовь Селезнева
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