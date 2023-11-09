Тюменцы обращаются к депутатам гордумы по вопросам благоустройства и ЖКХ

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В октябре народные избранники решали вопросы благоустройства территорий, создания парковочных мест и занимались благотворительностью.
При содействии заместителя председателя Тюменской городской Думы Дмитрия Осипова и депутата Виктора Корчагина вдоль гимназии №49 появились асфальтированная дорога, пешеходный тротуар и вместительная парковка. Ранее коллектив и родители учащихся обращались с просьбой об обустройстве проезда к учреждению. Народные избранники подчеркнули, что новые дорожные объекты стали подарком к 60-летию гимназии.
Депутату Антону Терехину удалось решить просьбу избирателей о создании дополнительной автопарковки. В рамках ремонта улицы с внешней стороны дома по Елизарова, 12 обустроили 15 парковочных мест. Кроме того, отремонтирован тротуар по четной стороне ул. Елизарова — от ЖК «Правобережный» до жилой застройки. Запланировано устройство дополнительного освещения и ограждения вдоль пешеходной зоны — об этом особенно просили родители школьников, чтобы путь учеников был более безопасным.
По инициативе Юрия Коновалова управой Калининского округа проведен ямочный ремонт пешеходной дорожки у пруда Южного. Специалисты демонтировали старое покрытие, ликвидировали ямы‚ выбоины‚ сколы и трещины, заполнили деформации и разрушения асфальтобетонной смесью.
Депутаты с готовностью участвуют в благотворительной деятельности. К Андрею Киму обратилась многодетная семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации. Народный избранник совместно с Центром защиты материнства «Покров» передал семье необходимые вещи и сезонную одежду. Александр Григорьев оказал финансовую помощь общественной организации «Союз десантников». Помещение, где работают активисты, находится в неудовлетворительном состоянии. Прежде всего, требовалось заменить две входные двери. Депутат откликнулся на данную просьбу. Александр Соловьев передал бойцу СВО комплект обмундирования: бронежилет, каску, коллиматор, глушитель и другое — то, что необходимо на передовой.
По каждому обращению жителей проводится большая работа. Депутаты подробно консультируют тюменцев, информируют, как действовать в той или иной ситуации, помогают подготовить необходимые для решения проблемы документы, направляют запросы в различные ведомства, — прокомментировала председатель Думы Светлана Иванова.
Депутаты становятся инициаторами просветительских мероприятий с подростками и молодежью Тюмени. Эльвира Амирова совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени провела для школьников Ленинского округа акцию «СВЕТимсЯ». Ребят призвали использовать световозвращатели в темное время суток. Депутат городской Думы, ректор ТюмГУ Иван Романчук активно вовлекает школы округа №6 в университетские проекты. Одним из них стала квест-экскурсия «От Садовой до Дзержинского». Ее участники изучили знаменитую пешеходную улицу города. Курс семинаров и лекций для студентов-журналистов начал читать депутат, председатель регионального отделения Союза журналистов России Павел Девайкин.
Это вклад в подрастающее поколение и будущее нашего города, — добавила председатель Думы Светлана Иванова.