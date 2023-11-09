Тюменцы обращаются к депутатам гордумы по вопросам благоустройства и ЖКХ

Депутату Антону Терехину удалось решить просьбу избирателей о создании дополнительной автопарковки. В рамках ремонта улицы с внешней стороны дома по Елизарова, 12 обустроили 15 парковочных мест. Кроме того, отремонтирован тротуар по четной стороне ул. Елизарова — от ЖК «Правобережный» до жилой застройки. Запланировано устройство дополнительного освещения и ограждения вдоль пешеходной зоны — об этом особенно просили родители школьников, чтобы путь учеников был более безопасным.