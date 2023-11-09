nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Тюменцам сегодня обещают мокрый снег и +4 градуса

Тюменцам сегодня обещают мокрый снег и +4 градуса

9 ноября 2023, 02:21
Фото: 1MI
9 ноября в Тюменской области погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Ветер ожидается западный, умеренный. Днем прогнозируются +1+3 градуса, ночью -1-3.

В Тюмени четверг будет пасмурным, вечером ожидается мокрый снег. Утром температура воздуха будет держаться в диапазоне от нуля до -2 градусов, а днем и вечером прогнозируется стабильный +1.

Утром и днем в Тобольске будет облачно, с прояснениями и без осадков. Ближе к ночи же станет пасмурно и начнется снег. В утреннее время ожидаются от нуля до -2 градусов, в дневное от нуля до +2, в вечернее -1-2.

Снега нет, но вы держитесь! В Тобольске убирают снег, хотя он почти растаял
Узнать подробнее

В Ялуторовске на протяжении дня погода будет пасмурной, к вечеру начнется мокрый снег. Утром температура воздуха составит от нуля до -3 градусов, днем +1+2, вечером стабильный ноль.

В Ишиме сегодня утром и днем будет облачно и с прояснениями, вечером — пасмурно, осадки не ожидаются. Утром температура воздуха составит -3+1 градус, днем +2+4, вечером 0.

Ранее синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени. Этот период будет сопровождаться мокрым снегом и сильными порывами ветра.

Читайте также:
В Тюменской области озадачены высадкой деревьев в снег«Резко разучились водить?»: почему тюменские водители не справляются с первым снегом«Утонем в сугробах?»: как в Тюмени будут бороться со снегом в этом году
#Общество#Тюменская область#Зима#Синоптики#Погода#Прогнозы#Прогноз погоды#Снегопад#Любовь Селезнева
Подпишитесь
ТОП-5 худших маршрутов общественного транспорта Тюмени: народный антирейтинг
Вчера, 09:35
«Ситуация меняется»: в Тюмени в такси начали выставлять примерный ценник на поездку
Вчера, 04:37
Факторов много, болезнь — одна: тюменцам рассказали, как избежать рака печени
Вчера, 01:00
Фастфуд не по карману: в Тюмени взлетели цены на шаурму
Вчера, 08:21
«Дома не останемся?»: будут ли актировки в школах Тюменской области зимой 2023-2024
Вчера, 07:37
Искали сутки всей Тюменью: где скрывалась пропавшая 12-летняя школьница?
Вчера, 09:20