Тюменцам сегодня обещают мокрый снег и +4 градуса

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
В Тюмени четверг будет пасмурным, вечером ожидается мокрый снег. Утром температура воздуха будет держаться в диапазоне от нуля до -2 градусов, а днем и вечером прогнозируется стабильный +1.
Утром и днем в Тобольске будет облачно, с прояснениями и без осадков. Ближе к ночи же станет пасмурно и начнется снег. В утреннее время ожидаются от нуля до -2 градусов, в дневное от нуля до +2, в вечернее -1-2.
В Ялуторовске на протяжении дня погода будет пасмурной, к вечеру начнется мокрый снег. Утром температура воздуха составит от нуля до -3 градусов, днем +1+2, вечером стабильный ноль.
В Ишиме сегодня утром и днем будет облачно и с прояснениями, вечером — пасмурно, осадки не ожидаются. Утром температура воздуха составит -3+1 градус, днем +2+4, вечером 0.
Ранее синоптики рассказали, сколько простоит плюсовая температура в Тюмени. Этот период будет сопровождаться мокрым снегом и сильными порывами ветра.