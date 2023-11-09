Тюменский рыбак похвастался пойманным на Иртыше судаком

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
На рыбалку Алексея позвал его друг. Недолго думая, мужчина согласился: они сняли лодку с прицепа и поплыли по еще не замерзшей воде. Рыбы в реке было не много. Однако тюменец поймал замечательного судака и небольшую щуку. Алексей отметил, что в эхолоте есть неплохие силуэты толстых рыб, но, что бы рыбаки им не предлагали, те обходили их стороной. Впрочем, рыбак считает, что поездка на Иртыш удалась и благодарит за это своего друга Ислама.
«На воде нужно обязательно быть в спасательном жилете, независимо от температуры воздуха и воды, умение визуально читать реку. На тонкий и неокрепший лёд я не хожу. Не стоит оно того. Зима длинная и зимних рыбалок будет предостаточно», — рассказал Алексей о мерах безопасности, которые принимает при выезде на место ловли.
Для Алексея Беляева рыбалка — не просто хобби, но также и хороший душевных отдых на природе, на котором он хотел бы бывать как можно чаще.
Ранее «Наш город» писал о том, как тюменец встретил стаю волков во время рыбалки. Мужчина решил отправиться на рыбалку на реку Ишим с ночевкой. К палатке дикие звери не подходили — побегали по берегу и ушли в лес.