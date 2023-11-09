Тюменский рыбак похвастался пойманным на Иртыше судаком

На рыбалку Алексея позвал его друг. Недолго думая, мужчина согласился: они сняли лодку с прицепа и поплыли по еще не замерзшей воде. Рыбы в реке было не много. Однако тюменец поймал замечательного судака и небольшую щуку. Алексей отметил, что в эхолоте есть неплохие силуэты толстых рыб, но, что бы рыбаки им не предлагали, те обходили их стороной. Впрочем, рыбак считает, что поездка на Иртыш удалась и благодарит за это своего друга Ислама.