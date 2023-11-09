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Тюменские врачи нашли в грудной пациента еловую веточку. ФОТО

Тюменские врачи нашли в грудной пациента еловую веточку. ФОТО

9 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI
В одну из поликлиник Тюмени обратился 20-летний местный житель с жалобами на боль в груди. Его сразу же отправили на рентген, который показал изменения с правой стороны. С подозрением на туберкулез пациента направили в областной фтизиопульмонологический центр, пишет депздрав региона.

В диспансере тюменцу провели расширенное исследование и назначили диагностическую операцию.

«В результате торакоскопической операции в плевральной области выявили инородное тело. Это была еловая веточка длиной два сантиметра. Такой случай в нашей практике впервые», — пояснил заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением Александр Миронов.
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения ТО

По словам молодого человека, веточку он мог случайно вдохнуть во время пробежки по экопарку. Просто тогда он подумал, что проглотил ее и не переживал по этому поводу.

Ранее стало известно еще про одно профессиональное достижение тюменских врачей — это первая пересадка донорского сердца, которая вернула к жизни 41-летнего ямальца.

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