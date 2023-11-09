Тюменские врачи нашли в грудной пациента еловую веточку. ФОТО

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В диспансере тюменцу провели расширенное исследование и назначили диагностическую операцию.
«В результате торакоскопической операции в плевральной области выявили инородное тело. Это была еловая веточка длиной два сантиметра. Такой случай в нашей практике впервые», — пояснил заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением Александр Миронов.
По словам молодого человека, веточку он мог случайно вдохнуть во время пробежки по экопарку. Просто тогда он подумал, что проглотил ее и не переживал по этому поводу.
Ранее стало известно еще про одно профессиональное достижение тюменских врачей — это первая пересадка донорского сердца, которая вернула к жизни 41-летнего ямальца.