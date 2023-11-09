Цифровые технологии в системе ОМС: электронные профили и полисы

По словам эксперта по ОМС Михаила Пушкова, наличие цифрового профиля позволяет повысить уровень контроля за объемами предоставляемой медпомощи. Он отметил, что в профиле «Госуслуг» отображается информация об услугах, оказанных гражданину в рамках ОМС. В случае, когда запись об услуге есть, а по факту она не была предоставлена, эксперт рекомендует сообщить об этом в территориальный фонд ОМС или компании-страховщику, выдавшей полис. Как пояснил Пушков, такая запись означает, что государство оплатило услугу, которая не была предоставлена.