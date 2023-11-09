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Цифровые технологии в системе ОМС: электронные профили и полисы

Цифровые технологии в системе ОМС: электронные профили и полисы

9 ноября 2023, 08:45
Фото: 1MI
В России происходит стремительная цифровизация системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это сопровождается появлением таких технологий, как цифровой профиль пациента и телемедицина. Также гражданам стали оформлять электронные полисы.

Все эти технологии позволят сделать медицинскую помощь для россиян более качественной и доступной, передает kp.ru.

Председатель Федерального ФОМС Илья Баланин назвал цифровизацию ОМС одной из важных задач госуправления и обеспечения национальной безопасности РФ. Такой подход предполагает, что граждане могут получать услуги в цифровом виде. Это позволит сделать российскую систему ОМС более прозрачной и эффективной.

Главным направлением цифровизации в системе обязательного медстрахования является переход на электронные полисы, оформить которые могут все застрахованные россияне. Уже более пятидесяти миллионов граждан сделали запрос на получение цифрового полиса. Отмечается, что у всех малышей, рожденных начиная с 2023 года, будет полис нового поколения. При этом бумажные и пластиковые варианты по-прежнему считаются действительными.

Новорожденным электронные полисы выдаются автоматически. Такая возможность появилась благодаря государственной информационной системе обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). В рамках данного продукта сформирован регистр застрахованных жителей России. Ведением ГИС ОМС занимается фонд ОМС.

Регистр взаимодействует с информационными системами пяти ведомств, благодаря чему процесс предоставления госуслуг гражданам происходит проще и быстрее.

В ГИС ОМС регулярно добавляются новые подсистемы. В их числе — проект «Цифровой медицинский профиль пациента», представляющий собой базу данных с максимальным количеством информации о здоровье граждан.

По словам эксперта по ОМС Михаила Пушкова, наличие цифрового профиля позволяет повысить уровень контроля за объемами предоставляемой медпомощи. Он отметил, что в профиле «Госуслуг» отображается информация об услугах, оказанных гражданину в рамках ОМС. В случае, когда запись об услуге есть, а по факту она не была предоставлена, эксперт рекомендует сообщить об этом в территориальный фонд ОМС или компании-страховщику, выдавшей полис. Как пояснил Пушков, такая запись означает, что государство оплатило услугу, которая не была предоставлена.

Работа по созданию и развитию сервисов по информированию застрахованных граждан является еще одним важным аспектом цифровизации системы ОМС, сказал Илья Баланин.

«Такие сервисы направлены на повышение уровня вовлеченности и информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. Для пациентов с хроническими заболеваниями строятся маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о необходимых действиях, ” — пояснил председатель ФОМС.

При таком подходе легче контролировать выполнение мероприятия медработниками. Это также позволит уменьшить риски обострений и рецидивов заболеваний, а также повысить качество медицинской помощи. Баланин подчеркнул, что в конечном счете решение всех этих задач приведет к увеличению продолжительности жизни россиян.

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