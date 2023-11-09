Центр Тюмени скован 9-балльными пробками

По сообщениям сервисов 2ГИС и «Яндекс» центр Тюмени скован 9 и 8-балльными пробками. Для того, чтобы добраться до микрорайонов, понадобиться не меньше получаса. На онлайн картах уже отмечается не одно ДТП в черте города. Причиной возникших пробок стал неожиданно выпавший в городе снег.