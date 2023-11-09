Центр Тюмени скован 9-балльными пробками

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:44
По сообщениям сервисов 2ГИС и «Яндекс» центр Тюмени скован 9 и 8-балльными пробками. Для того, чтобы добраться до микрорайонов, понадобиться не меньше получаса. На онлайн картах уже отмечается не одно ДТП в черте города. Причиной возникших пробок стал неожиданно выпавший в городе снег.
Ранее «Наш город» писал о пострадавшей в ДТП 7-летней девочки. Отвлекшийся водитель наехал на разделительное ограждение в месте проведения дорожных работ. Девочка вместе с мамой была доставлена в Областную больницу №3 в городе Тобольске.