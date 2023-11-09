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Центр Тюмени скован 9-балльными пробками

Центр Тюмени скован 9-балльными пробками

9 ноября 2023, 14:42
Фото: 1MI
В Тюмени вновь образовались 8 и 9-балльные пробки. Более всего затруднено движение в центре города. На то, чтобы добраться от центра Тюмени до микрорайонов понадобится более получаса.
Сюжет
ДТП

По сообщениям сервисов 2ГИС и «Яндекс» центр Тюмени скован 9 и 8-балльными пробками. Для того, чтобы добраться до микрорайонов, понадобиться не меньше получаса. На онлайн картах уже отмечается не одно ДТП в черте города. Причиной возникших пробок стал неожиданно выпавший в городе снег.

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Ранее «Наш город» писал о пострадавшей в ДТП 7-летней девочки. Отвлекшийся водитель наехал на разделительное ограждение в месте проведения дорожных работ. Девочка вместе с мамой была доставлена в Областную больницу №3 в городе Тобольске.

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#Город#Тюмень#ДТП#Пробки#Яндекс#Движение#Дмитрий Балобанов
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