Тренд покупать. Тюменцы делают ставку на новостройки

Колебания ключевой ставки, а за ней и цен, незамедлительно отразились на спросе. Его падение финансовые маркетплейсы зафиксировали еще в сентябре. Уровень стоимости жилищного кредита стал заградительным для многих, и нет никакой уверенности в том, что в 2024 году ситуация в экономике кардинально изменится в лучшую сторону. Более того, ключевая ставка может снова повыситься в декабре и в будущем году — ЦБ этого не исключает. Поэтому экспертам крайне сложно говорить о том, что будет с рынком не только в ближайшее время, но и после завершения массовых ипотечных программ летом 2024 года.