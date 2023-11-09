«Существенное удорожание»: как за год изменились цены на продукты в Тюменской области

Но есть и товары, которые стали доступнее, в большинстве своем это касается полуфабрикатов. Так килограмм полукопченой или варено-копченой колбасы в прошлом году стоил 647,84 рубля за килограмм, а теперь 642,90 рубля, что на 0,77% дешевле. Подешевела и вареная колбаса, раньше за килограмм приходилось отдавать по 528,07 рубля, а теперь — 511,70 рубля. Это на 3,2% дешевле.