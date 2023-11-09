«Существенное удорожание»: как за год изменились цены на продукты в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В ноябре пошлого года, по данным Тюменьстата, говядина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем 495,44 рубля за килограмм. Сейчас цены выросла до 533,41 рубля за килограмм. За год цена на этот вид мяса выросла на 7,12%.
Свинина (кроме бескостного мяса) в ноябре 2022 года обходилась покупателям в 292,92 рубля за килограмм, теперь же она стоит уже 335,4 рубля за тот же объем продукции. Рост цены в этой категории составил 12,68%.
Подорожала за год и баранина (кроме бескостного мяса). Если в прошлом году за килограмм нужно было заплатить 602,76 рубля, то в этом — 744,71 рубля, что на 18,39% дороже.
Не обошел скачок цен и курицу. Стоимость охлажденной и мороженной продукции к ноябре прошлого года составляла 206,39 рубля. Теперь за тот же вес придется отдать уже 242,86 рубля. Рост цены на этот вид мяса составил 15,02%.
Подорожала за год и рыба, стоимость мороженой и неразделанной продукции поднялась с 241,02 рубля за килограмм до 251,71 рубля за килограмм. В сумме рыба в Тюменской области выросла в цене на 4,25%.
Но есть и товары, которые стали доступнее, в большинстве своем это касается полуфабрикатов. Так килограмм полукопченой или варено-копченой колбасы в прошлом году стоил 647,84 рубля за килограмм, а теперь 642,90 рубля, что на 0,77% дешевле. Подешевела и вареная колбаса, раньше за килограмм приходилось отдавать по 528,07 рубля, а теперь — 511,70 рубля. Это на 3,2% дешевле.
Также на 6,38% подешевели мясные консервы для детского питания. В ноябре прошлого года из стоимость составляла 1144,17 рубля за килограмм, то теперь тот же килограмм обойдется в 1083,27 рубля.
Хотя сосиски и сардельки все же подорожали. Год назад они стоили 428,87 рубля за килограмм, а в этом — 468,95 рубля, что говорит о росте стоимости на 8,55%.
В сумме рост цены на товары из «мясного отдела» составил 6,18%
В ноябре прошлого года килограмм сливочного масла стоил 828,76 рубля, тогда как в этом году его стоимость увеличилась до 832,72 рублей, что говорит о том, что товар вырос в цене на 0,48%.
Незначительно выросла цена на маргарин, в прошлом году он стоил 288,04, а сейчас — 288,48. благодаря чему рост стоимости товара составил всего 0,15%.
Всего на 0,59% вырос ценник на литр молока питьевого цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности. Ранее его цена составляла 105,52 рубля, а сейчас — 106,14 рубля.
Смеси сухие молочные для детского питания в прошлом году приходилось покупать за 1328,88 рубля за килограмм, а в этом году цена составляет уже 1449,02 за тот же объем. В сумме товар стал дороже на 9,04%.
Но многие товар этой категории стали ощутимо доступнее. Так на 12,66% подешевело молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, его цена упала с 73,96 рубля за литр до 64,60 рубля.
Подешевела и сметана — на 7,3%. Ее цена изменилась с 287,28 рубля до 266,27 рубля.
С 410,62 рубля до 390,02 рубля за килограмм упала цена на творог. Этот вид молочной продукции стал доступнее на 5,02%.
Приятные изменения можно заметить, взглянув на ценники сыров сычужных твердых и мягких. Они ранее обходились в 913,88 рубля за килограмм, а теперь стоят по 907,18 рубля за кило. Товар подешевел на 0,73%.
В сумме цены на молочные продукты в Тюменской области упали на 1,9%.
Если в прошлом ноябре за белокочанную капусту можно было заплатить всего 22 рубля ровно, то теперь она обходится в 26,88 рубля, что на 22,18% дороже.
Вырос в цене и репчатый лук — на 27,06%. Год назад он стоил 27,38 рубля, а сейчас уже обходится в 34,79 рубля.
Незначительно подорожала и свекла, ее цена выросла на копейки — с 25,31 рубля за килограмм до 25,48 рубля, что составляет всего 0,67%.
Такой же незначительный рост цены можно заметить и у моркови. Она стала дороже на 0,38%, так как ранее обходилась в 37,04 рубля за килограмм, а теперь стоит 37,18 рубля за тот же вес.
В неприятную сторону изменилась цена на свежие помидоры и огурцы — она выросла на 3,83% и 1,84% соответственно. Если раньше эти 2 товара стоили по 118,66 и 162,18 рубля, то теперь — 123,21 и 165,16 рубля.
Из овощей подешевел только картофель, его цена за килограмм год назад составляла 26,89 рубля против нынешних 23,28, а значит он стал дешевше на 13,43%.
Фрукты в Тюменской области подорожали ощутимо, особенно это касается бананов. Средняя цена за килограмм выросла с 97,53 рубля до 143,48 рубля. Разница составляет аж 47,11%.
С яблоками ситуация обстоит лучше, их цена поднялась с 118,63 рубля до 121,25 рубля, а это всего 2,21%.
В сумме товары фруктово-овощного отдела выросли в цене на 10,2%.
Таким образом в сумме цены на самые популярные продукты в Тюменской области выросли на 14,48%, что говорит о серьезном росте цен на продовольственные товары.