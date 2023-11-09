Стюардесса из Тюмени вышла в финал международного конкурса красоты

Жительница Тюмени Александра Пешева приняла участие в международном конкурсе красоты «Топ стюардесс» и прошла в финал. Всего в финал прошли 30 девушек. Им необходимо будет продемонстрировать свои навыки и знания в нескольких дисциплинах. Финал пройдет в Москве 10 ноября.

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