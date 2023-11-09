Стюардесса из Тюмени вышла в финал международного конкурса красоты

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Тюменка Александра Пешева стала одной из 30 финалисток конкурса «Топ стюардесс», где оцениваются профессиональные способности участниц, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Финалистки конкурса — представительницы 10 авиакомпаний и 22 городов. Они уже прошли конкурсное задание на знание английского языка, а впереди их ждет проверка знаний об аварийно-спасательного оборудовании. Также конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои способности в оказании медицинской помощи. Финал конкурса пройдет в Москве 10 ноября.
Ранее «Наш город» писал об учительнице, ставшей лауреаткой конкурса «Учитель года России — 2023». Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко вошла в число пятнадцати лауреатов Всероссийского конкурса.