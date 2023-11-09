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Стюардесса из Тюмени вышла в финал международного конкурса красоты

Стюардесса из Тюмени вышла в финал международного конкурса красоты

9 ноября 2023, 15:10
Фото: 1MI
Жительница Тюмени Александра Пешева приняла участие в международном конкурсе красоты «Топ стюардесс» и прошла в финал. Всего в финал прошли 30 девушек. Им необходимо будет продемонстрировать свои навыки и знания в нескольких дисциплинах. Финал пройдет в Москве 10 ноября.
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Конкурс

Тюменка Александра Пешева стала одной из 30 финалисток конкурса «Топ стюардесс», где оцениваются профессиональные способности участниц, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: информационный центр правительства Тюменской областиФото: информационный центр правительства Тюменской области
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Финалистки конкурса — представительницы 10 авиакомпаний и 22 городов. Они уже прошли конкурсное задание на знание английского языка, а впереди их ждет проверка знаний об аварийно-спасательного оборудовании. Также конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои способности в оказании медицинской помощи. Финал конкурса пройдет в Москве 10 ноября.

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Ранее «Наш город» писал об учительнице, ставшей лауреаткой конкурса «Учитель года России — 2023». Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко вошла в число пятнадцати лауреатов Всероссийского конкурса.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#Конкурсы#Москва#Авиакомпании#Медицинская помощь#Английский язык#Дмитрий Балобанов
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