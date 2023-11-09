«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Для проверки мы проехали, как по главным городским магистралям, так и по маленьким улочкам, чтобы сравнить, есть ли разница. Как оказалось, она колоссальная. В центре дороги чистые и почти сухие, в частности, за счет того, что главные дороги обильно освещены еще греющим солнцем. Но также у этих дорог особый приоритет, так как при сильном снегопаде в первую очередь технику гонят на автомагистрали. Центральные улицы имеют существенно большую интенсивность движения автомобилей и являются наиболее востребованными.
Основные проблемы с уборкой снега замечены на небольших улочках, в микрорайонах города. Во многих местах техника попросту сгребла снег к обочине, он застыл и сузил проезжую часть. Эта проблема отмечается в Тюменской слободе и на выезде на Объездную дорогу.
«На каждый участок дороги должна быть технологическая карта. Но у нас все отдается на усмотрение подрядчика. И у нас все будет завалено, и проезжая часть будет сужаться. Здесь немного растаяло, но до конца убирать не стали. Снег, там где расположены ограждения 2 группы, должен быть убран через 20 минут после окончания снегопада, но тут он уже дня 3-4 лежит. Вот смотрите, на выезде на Объездную снег сгребли к обочине, тут я уверен, что сотрудники ДПС проезжали много раз, но предписание никто так и не выписал и ничего не убрали», — отметил почетный строитель РФ, директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин.
Он также сообщил, что перед началом зимнего сезона должна была быть организована проверка, в ходе которой подрядчик и заказчик выезжают и осматривают город. Всем рабочим на трассе и мастерам должны были проводить инструктаж.
Также на Объездной и Червишевском тракте мы заметили грязные ограждения, они сливаются с обочиной, что усугубляет ситуацию на дороге. Несмотря на то, что уже пару дней стоит сухая погода, никто так и не занялся этим вопросом.
«Ограждения все в грязи. Водитель в сложных условиях их не увидит, они сливаются с обочиной и могут стать причиной гибели в ДТП», — говорит Савоськин.
Главное предприятие, занимающееся обслуживанием дорог и, в том числе, уборкой снега в Тюмени — ТОДЭП. В этом году на содержание дорог городскими властями выделено около 1,5 млрд рублей, конкретно на уборку снега выделено 200 миллионов рублей.
Эта компания из года в год выигрывает контракты на содержание дорог в городе. Но каждый год тюменцы жалуются на то, что снег убирают некачественно и несвоевременно. Порою за некачественную работу компании объясняться с тюменцами приходится главе городской администрации Руслану Кухаруку.
«В 2021 году действительно в Тюмени возникали проблемы с несвоевременным вывозом снега. Отчасти этому способствовало то, что в городе работал лишь один полигон для складирования снежных масс — на Велижанском тракте. Второй, в районе Воронинских горок, находился в стадии ремонта. Сегодня он уже работает. Также сокращены сроки вывоза снега с городских улиц — регламентные девять дней нас не устраивают», — говорил Руслан Кухарук в декабре прошлого года, отвечая на жалобы горожан.
«Наш город» направлял запрос в ТОДП и городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, однако ответа мы так и не получили.
Он также рекомендовал жителям областной столицы относиться с понимаем к форс-мажорным ситуациями, когда, к примеру, за день выпадает месячная норма осадков.
«Нужно просто подождать. И не мешать дорожным службам выполнять свою работу», — говорил Руслан Кухарук.
Также на многих участках дороги даже в плюсовую температуру имеются толстые слои льда. О том, как в городе решают проблему с гололедом, говорил заместитель главы города Тюмени Пётр Вагин. По его мнению, в качестве метода борьбы с этим неблагоприятным погодным явлением стоит использовать профилактику.
«В нашем городе меры по борьбе со скользкостью принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 „Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения“, а также отраслевым дорожным методическим документом „Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах“ от 16.03.2003 №ОС-548-р. Для борьбы с гололёдными явлениями на проезжей части улиц, в остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые годы, будет применяться противогололёдный материал галит, представляющий собой минеральный гранулированный концентрат, который входит в рекомендованный руководством перечень», — сказал он.
С тем, что использование «солей» в городе необходимо, согласен и Алексей Савоськин. Однако и в этом вопросе есть ряд нюансов.
Общественник уже отмечал, что на многих участках дорог в Тюмени покрытие недостаточно шероховатое. В частности, это происходит из-за того, что дорожники не используют щебеночно-мастичное покрытие.
«Сейчас все ратуют за резину, что нужно переобуваться, но были времена, когда вообще не делили резину на зимнюю и летнюю. Первая зимняя резина „Снежинка“ была очень грубая и жесткая, она была предназначена для поездок по снегу. Ее делали для селян. В те времена существовало такое понятие, как шероховатая поверхностная обработка, камешки раскидывали и приклеивали, но была и своя проблема, эти камни отлетали в лобовые стекла. Сейчас существует ЩеМа, которая решает эту проблему, но на многих участках кладут скользкую мастику», — говорит общественник.
По его словам, главное — это не резина, а покрытие. ЩеМА имеет задачу обеспечить шероховатость, там нет песка мелкой фракции, на нем даже летняя резина чувствует себя лучше. В годы, когда ЩеМа начал внедряться в России, от ШПО начали отказываться. К тому же, дороги из ЩеМа не нужно так обильно покрывать «солью». В порах такого покрытие реагент задерживается и дольше работает.
По рекомендации Савоськина, на участках дороги со скользким покрытием, примером которого может служить выезд на мост «Стрела», необходимо устанавливать ограничение скорости в 40 км/ч вместо имеющихся 60. Также не лишним будет установить дорожные знаки, сигнализирующие о скользком участке.
«У нас в городе таких последние лет 5 не устанавливали. Хотя каждый год происходят ДТП именно из-за того, что дорога очень скользкая. Я согласен с тем, что на таких участках стоит уменьшить разрешенную скорость», — говорит аварийный комиссар Дмитрий Горбунов.
Также не стоит забывать о том, что зимой водитель практически не видит дорожной разметки, а потому вынужден ориентироваться по знакам, многие из которых в городе требуют замены.
«Большинство знаков — это брак. Причем такие знаки стоят с лета, их к зиме никто не заменил. Их в темноте не видно, а некоторые знаки натыканы слишком обильно, и один знак перекрывает другой. Это недопустимо», — объясняет Савоськин.
Как отметил тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев, многие водители в Тюмени вовсе не умеют водить в условиях снега и темноты.
«Когда на дороге куча знаков, то водитель теряется, к тому же сейчас больше половины новых водителей вовсе не знают многих знаков и не умеют по ним ориентироваться, а если знаки еще и не выполняют свою прямую функцию — не выделяются и мешаются между собой, то риск ДТП возрастает в разы», — говорит тренер.
Ситуация с подготовкой дорог к зиме намного лучше обстоит в соседнем Тобольске, где глава города Максим Афанасьев поручил дорожникам самостоятельно устанавливать нарушения, а не ждать жалоб.
«Что касается подготовки дорожных организаций к зиме, то все наши недоработки — это не системные сбои, а банальный человеческий фактор. Напомнил о необходимости проявлять контроль за мелочами, а не ждать появления жалоб в соцсетях», — сообщил Афанасьев.
Таким образом тюменские дороги на данный момент к зиме не готовы. Хотя у дорожников еще есть время до новых снегопадов, чтобы устранить обнаруженные нарушения.