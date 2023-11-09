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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Тюменские дороги оказались не готовы к зимнему сезону.

«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону

9 ноября 2023, 09:48
Фото: nashgorod.ru
Тюменские дороги оказались не готовы к зимнему сезону.

Тюменские дороги оказались не готовы к зимнему сезону

Водителей, не сменивших вовремя резину и спровоцировавших множество ДТП, в городе уже обругали. Однако не стоит забывать, что любая поездка начинается с дороги. Поэтому «Наш город» решил оценить, как подготовлены тюменские улицы к затяжному холодному и снежному периоду.
Сюжет
ДТП

«Снег убирать так и не научились»

Для проверки мы проехали, как по главным городским магистралям, так и по маленьким улочкам, чтобы сравнить, есть ли разница. Как оказалось, она колоссальная. В центре дороги чистые и почти сухие, в частности, за счет того, что главные дороги обильно освещены еще греющим солнцем. Но также у этих дорог особый приоритет, так как при сильном снегопаде в первую очередь технику гонят на автомагистрали. Центральные улицы имеют существенно большую интенсивность движения автомобилей и являются наиболее востребованными.

Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени. Центральные улицы Тюмени.
Центральные улицы Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Основные проблемы с уборкой снега замечены на небольших улочках, в микрорайонах города. Во многих местах техника попросту сгребла снег к обочине, он застыл и сузил проезжую часть. Эта проблема отмечается в Тюменской слободе и на выезде на Объездную дорогу.

«На каждый участок дороги должна быть технологическая карта. Но у нас все отдается на усмотрение подрядчика. И у нас все будет завалено, и проезжая часть будет сужаться. Здесь немного растаяло, но до конца убирать не стали. Снег, там где расположены ограждения 2 группы, должен быть убран через 20 минут после окончания снегопада, но тут он уже дня 3-4 лежит. Вот смотрите, на выезде на Объездную снег сгребли к обочине, тут я уверен, что сотрудники ДПС проезжали много раз, но предписание никто так и не выписал и ничего не убрали», — отметил почетный строитель РФ, директор комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексей Савоськин.
Складирование снега на обочинах в Тюмени. Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Складирование снега на обочинах в Тюмени. Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Складирование снега на обочинах в Тюмени. Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Складирование снега на обочинах в Тюмени. Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Складирование снега на обочинах в Тюмени. Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Складирование снега на обочинах в Тюмени. Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Складирование снега на обочинах в Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Он также сообщил, что перед началом зимнего сезона должна была быть организована проверка, в ходе которой подрядчик и заказчик выезжают и осматривают город. Всем рабочим на трассе и мастерам должны были проводить инструктаж.

Также на Объездной и Червишевском тракте мы заметили грязные ограждения, они сливаются с обочиной, что усугубляет ситуацию на дороге. Несмотря на то, что уже пару дней стоит сухая погода, никто так и не занялся этим вопросом.

«Ограждения все в грязи. Водитель в сложных условиях их не увидит, они сливаются с обочиной и могут стать причиной гибели в ДТП», — говорит Савоськин.
Также мы заметили складирование снега в центре города, хотя с последнего снегопада прошло несколько дней. Также мы заметили складирование снега в центре города, хотя с последнего снегопада прошло несколько дней.
Также мы заметили складирование снега в центре города, хотя с последнего снегопада прошло несколько дней.
Фото: nashgorod.ru

А чья это ответственность?

Главное предприятие, занимающееся обслуживанием дорог и, в том числе, уборкой снега в Тюмени — ТОДЭП. В этом году на содержание дорог городскими властями выделено около 1,5 млрд рублей, конкретно на уборку снега выделено 200 миллионов рублей.

Эта компания из года в год выигрывает контракты на содержание дорог в городе. Но каждый год тюменцы жалуются на то, что снег убирают некачественно и несвоевременно. Порою за некачественную работу компании объясняться с тюменцами приходится главе городской администрации Руслану Кухаруку.

«В 2021 году действительно в Тюмени возникали проблемы с несвоевременным вывозом снега. Отчасти этому способствовало то, что в городе работал лишь один полигон для складирования снежных масс — на Велижанском тракте. Второй, в районе Воронинских горок, находился в стадии ремонта. Сегодня он уже работает. Также сокращены сроки вывоза снега с городских улиц — регламентные девять дней нас не устраивают», — говорил Руслан Кухарук в декабре прошлого года, отвечая на жалобы горожан.

«Наш город» направлял запрос в ТОДП и городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, однако ответа мы так и не получили.

На некоторый участках города снег не убирали вовсе. На некоторый участках города снег не убирали вовсе.
На некоторый участках города снег не убирали вовсе.
Фото: nashgorod.ru

Он также рекомендовал жителям областной столицы относиться с понимаем к форс-мажорным ситуациями, когда, к примеру, за день выпадает месячная норма осадков.

«Нужно просто подождать. И не мешать дорожным службам выполнять свою работу», — говорил Руслан Кухарук.
Справляются ли городские власти с уборкой снега в городе?

Также на многих участках дороги даже в плюсовую температуру имеются толстые слои льда. О том, как в городе решают проблему с гололедом, говорил заместитель главы города Тюмени Пётр Вагин. По его мнению, в качестве метода борьбы с этим неблагоприятным погодным явлением стоит использовать профилактику.

«В нашем городе меры по борьбе со скользкостью принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 „Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения“, а также отраслевым дорожным методическим документом „Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах“ от 16.03.2003 №ОС-548-р. Для борьбы с гололёдными явлениями на проезжей части улиц, в остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые годы, будет применяться противогололёдный материал галит, представляющий собой минеральный гранулированный концентрат, который входит в рекомендованный руководством перечень», — сказал он.

С тем, что использование «солей» в городе необходимо, согласен и Алексей Савоськин. Однако и в этом вопросе есть ряд нюансов.

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Скользкое дорожное покрытие

Общественник уже отмечал, что на многих участках дорог в Тюмени покрытие недостаточно шероховатое. В частности, это происходит из-за того, что дорожники не используют щебеночно-мастичное покрытие.

«Сейчас все ратуют за резину, что нужно переобуваться, но были времена, когда вообще не делили резину на зимнюю и летнюю. Первая зимняя резина „Снежинка“ была очень грубая и жесткая, она была предназначена для поездок по снегу. Ее делали для селян. В те времена существовало такое понятие, как шероховатая поверхностная обработка, камешки раскидывали и приклеивали, но была и своя проблема, эти камни отлетали в лобовые стекла. Сейчас существует ЩеМа, которая решает эту проблему, но на многих участках кладут скользкую мастику», — говорит общественник.

По его словам, главное — это не резина, а покрытие. ЩеМА имеет задачу обеспечить шероховатость, там нет песка мелкой фракции, на нем даже летняя резина чувствует себя лучше. В годы, когда ЩеМа начал внедряться в России, от ШПО начали отказываться. К тому же, дороги из ЩеМа не нужно так обильно покрывать «солью». В порах такого покрытие реагент задерживается и дольше работает.

Тюменские дороги. Тюменские дороги.
Тюменские дороги.
Фото: nashgorod.ru

По рекомендации Савоськина, на участках дороги со скользким покрытием, примером которого может служить выезд на мост «Стрела», необходимо устанавливать ограничение скорости в 40 км/ч вместо имеющихся 60. Также не лишним будет установить дорожные знаки, сигнализирующие о скользком участке.

«У нас в городе таких последние лет 5 не устанавливали. Хотя каждый год происходят ДТП именно из-за того, что дорога очень скользкая. Я согласен с тем, что на таких участках стоит уменьшить разрешенную скорость», — говорит аварийный комиссар Дмитрий Горбунов.
Стоит ли установить ограничения скорости в 40 км/ч на опасных участках?

Некачественные дорожные знаки

Также не стоит забывать о том, что зимой водитель практически не видит дорожной разметки, а потому вынужден ориентироваться по знакам, многие из которых в городе требуют замены.

«Большинство знаков — это брак. Причем такие знаки стоят с лета, их к зиме никто не заменил. Их в темноте не видно, а некоторые знаки натыканы слишком обильно, и один знак перекрывает другой. Это недопустимо», — объясняет Савоськин.

Как отметил тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев, многие водители в Тюмени вовсе не умеют водить в условиях снега и темноты.

«Когда на дороге куча знаков, то водитель теряется, к тому же сейчас больше половины новых водителей вовсе не знают многих знаков и не умеют по ним ориентироваться, а если знаки еще и не выполняют свою прямую функцию — не выделяются и мешаются между собой, то риск ДТП возрастает в разы», — говорит тренер.

Ситуация с подготовкой дорог к зиме намного лучше обстоит в соседнем Тобольске, где глава города Максим Афанасьев поручил дорожникам самостоятельно устанавливать нарушения, а не ждать жалоб.

«Что касается подготовки дорожных организаций к зиме, то все наши недоработки — это не системные сбои, а банальный человеческий фактор. Напомнил о необходимости проявлять контроль за мелочами, а не ждать появления жалоб в соцсетях», — сообщил Афанасьев.

Таким образом тюменские дороги на данный момент к зиме не готовы. Хотя у дорожников еще есть время до новых снегопадов, чтобы устранить обнаруженные нарушения.

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