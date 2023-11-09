«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону

Для проверки мы проехали, как по главным городским магистралям, так и по маленьким улочкам, чтобы сравнить, есть ли разница. Как оказалось, она колоссальная. В центре дороги чистые и почти сухие, в частности, за счет того, что главные дороги обильно освещены еще греющим солнцем. Но также у этих дорог особый приоритет, так как при сильном снегопаде в первую очередь технику гонят на автомагистрали. Центральные улицы имеют существенно большую интенсивность движения автомобилей и являются наиболее востребованными.