Сбер представил меры по поддержке малого бизнеса

Даже для некоторых «всепропальщиков» становится ясно, что системообразующим банкам в РФ крах не грозит. Многие финансисты уже приступили к работе по поиску новых клиентов и инвестиций. Удачным примером такой работы является акция Сбера «Зеленый день», которая является не только маркетинговым ходом, но и способом поддержки клиентов. Такая акция стартовала на днях. В 2023 году банк решил вдвое увеличить ее продолжительность. Особо выделяется помощь малому и среднему предпринимательству, серьезно пострадавшему в последнее время. Для них Сбер предлагает бесплатный эквайринг для бизнеса и недорогой лизинг. Для поддержки малого и среднего бизнеса банк создал онлайн-платформу, которая успешно работает на протяжении двух лет. Когда вкладывать средства в ценные бумаги стало рискованно, Сбербанк предложил покупать драгоценные металлы по спецценам. Инструмент стал востребован среди вкладчиков, желающих сформировать защитные активы.