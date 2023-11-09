Сбер представил меры по поддержке малого бизнеса

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Банковский сектор России по итогам 2023 года, согласно прогнозам регулятора, планирует получить совокупную прибыль в объеме 3 трлн рублей, что превышает результат за 2021 год (до начала СВО).
Однако в условиях поднятия ключевой ставки банкам еще придется побороться за прибыль, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики непременно повлечет снижение спроса на кредитование. В сложившейся ситуации привлекать средства клиентов на депозиты будет менее выгодно для самих кредитных организаций, поскольку на данный момент ключевая ставка уже достигла 15%. При этом в ЦБ РФ не исключают ее дальнейшего роста. Об этом пишет gorod55.ru.
В ЦБ РФ считают, что страна продолжит жить в условиях высокой ключевой ставки почти весь 2024 год. Это ставит банки в довольно сложные условия — кредиты по фактически заградительным ставкам отпугнут самых активных клиентов: ипотечников и бизнесменов. Это может стать проблемой и для малых и средних банков. Все чаще звучат «апокалиптические» прогнозы, что в течение ряда лет страна может потерять около половины банков из числа некрупных.
Даже для некоторых «всепропальщиков» становится ясно, что системообразующим банкам в РФ крах не грозит. Многие финансисты уже приступили к работе по поиску новых клиентов и инвестиций. Удачным примером такой работы является акция Сбера «Зеленый день», которая является не только маркетинговым ходом, но и способом поддержки клиентов. Такая акция стартовала на днях. В 2023 году банк решил вдвое увеличить ее продолжительность. Особо выделяется помощь малому и среднему предпринимательству, серьезно пострадавшему в последнее время. Для них Сбер предлагает бесплатный эквайринг для бизнеса и недорогой лизинг. Для поддержки малого и среднего бизнеса банк создал онлайн-платформу, которая успешно работает на протяжении двух лет. Когда вкладывать средства в ценные бумаги стало рискованно, Сбербанк предложил покупать драгоценные металлы по спецценам. Инструмент стал востребован среди вкладчиков, желающих сформировать защитные активы.
Вместе с тем российские банки продолжают находить возможности для обхода наложенных на них ограничений. Например, Банк ВТБ запустил международные переводы наличными в определенные страны без открытия счета.
Некоторые кредитные организации намерены провести первичное размещение своих акций на бирже, как недавно сделал Совкомбанк. Это будет первое IPO российского эмитента, находящегося под санкциями.
Очевидно, что конец 2023 года и весь следующий российская банковская система отработает без сбоев и убытков, и отчасти ей поможет в этом резерв, накопленный за последние месяцы.