От механика до директора: история тюменца, который связал жизнь со стройкой

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
— Мне повезло! Судьба сама определила мой профессиональный путь. После вуза я, как и мои друзья, искали работу. Кто-то нашел сразу дело жизни. А кому-то пришлось поискать. В 2013 году увидел вакансию «Менеджер по продаже квартир». Пришел отдавать резюме, а вакансия уже была закрыта.
Мне предложили альтернативу. Должность главного механика в ГК «Страна Девелопмент», который обеспечивает стройку специализированной техникой: от бульдозера до башенного крана и контролирует рациональность использования. В ТИУ я параллельно обучался по нескольким специальностям, в том числе «Экономика и управление предприятием». Знания помогли. Позже, уже для того, чтобы подтянуть строительные компетенции прошел переподготовку по специальности «Промышленное и гражданское строительство», совсем недавно закончил Digital Strategy от СберУнивера.
Так, я начал работу с должности механика, потом организовал участок механизации, со временем добавилось еще пару строительных участков. Два года назад инициировал создание Школы каменщиков, выпускников которой трудоустроили в «Стране» не только в Тюмени, но и в Петербурге, и в Москве. А год назад я занял должность регионального директора в Тюмени.
— Региональный директор отвечает за всю деятельность компании в регионе присутствия компании. Начиная от своевременной замены брусчатки на бульваре в жилом комплексе, заканчивая надзором за сроками, качеством и бюджетом строительных работ.
Конечно, для того чтобы все это контролировать и воплощать в жизнь, существует большая и профессиональная команда. Моя главная задача — сделать так, чтобы все секторы работали с ориентацией на миссию компании и корректировать, если где-то идет сбой.
— «Страна Девелопмент» меняется, как в книжках про жизненные циклы компаний. За это время компания с десятков специалистов выросла до тысяч. Помимо количества, меняется и качество управления и работы. Очень много реализовано циклов обучения: менеджмент, стратегия, цифровое управление, эффективные коммуникации. Поэтому, как растет «Страна», так растут и компетенции сотрудников. Руководство не жалеет ресурсов для обучения, создания комфортных рабочих мест и мотивации. Огромным плюсом является реальная возможность развития, главное проявлять инициативность и учиться, по себе сужу.
— Несмотря на экспоненциальное развитие, мы не забюрократизировались и сохраняем гибкость, без которой невозможна выживаемость на современном рынке. Любой специалист может подойти ко мне и озвучить проблему — тот, кто работает на местах зачастую более реалистично воспринимает картину и заранее видит риски.
— Таких у нас правда много. Но особенно отмечу вице-президента по строительству Парфенова Сергея Анатольевича. Это руководителей, которых вы в фильмах про строительство видели. У него нерешаемых задач не существует, своих сотрудников он защищает от всего и от всех, ну, а если провинился, то разговаривает наедине. И не советовал бы я вам на такие встречи попадать! Но все по делу. До перевода на последнюю должность он был моим руководителем и очень многому меня научил, помог стать тем, кто я сейчас.
Для себя я понял, что в каком бы ты секторе не работал — главное проявлять инициативность, обучаться, не сдаваться при неудачах и все будет.