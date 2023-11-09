От механика до директора: история тюменца, который связал жизнь со стройкой

— Таких у нас правда много. Но особенно отмечу вице-президента по строительству Парфенова Сергея Анатольевича. Это руководителей, которых вы в фильмах про строительство видели. У него нерешаемых задач не существует, своих сотрудников он защищает от всего и от всех, ну, а если провинился, то разговаривает наедине. И не советовал бы я вам на такие встречи попадать! Но все по делу. До перевода на последнюю должность он был моим руководителем и очень многому меня научил, помог стать тем, кто я сейчас.