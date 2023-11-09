Осужденный на 16 лет подельник тюменского криминального авторитета погиб на СВО

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Published Сегодня, 06:53
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Подельника криминального авторитета Сергея Патрушева — Александра Косарева в январе приговорили к 16 годам лишения свободы. Военный комиссариат Тюмени оповестил родственников 50-летнего мужчины, что 24 октября 2023 года он погиб в зоне специальной военной операции.
«Косарев Александр — гвардии рядовой контрактной службы погиб 24 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Смерть наступила в период прохождения действительной военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы», — сообщается в документе, попавшем в распоряжение «URA.RU».
Обстоятельства гибели мужчины, а также дата похорон пока не уточняются.
Отметим, что Сергей патрушев считался «смотрящим» за Тюменью. Он сколотил преступное сообщество в регионе.
Ранее «Наш Город» сообщал, что следователи раскрыли подробности схемы вымогательств денег у проституток бандой, созданной Сергеем Патрушевым. Преступники угрожали не только жрицам любви и их покровителям, но и их клиентам.