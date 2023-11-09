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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

На концерт группы «Руки вверх» в Тюмени проданы все VIP-билеты. ВИДЕО

На концерт группы «Руки вверх» в Тюмени проданы все VIP-билеты. ВИДЕО

9 ноября 2023, 10:41
Фото: скрин с видео nashgorod.ru
В субботу, 11 ноября, в Тюмени выступит Сергей Жуков со своей группой «Руки вверх». Концерт пройдет с аншлагом, в продаже осталось буквально два десятка билетов.
Видео: nashgorod.ru

Самые дорогие места также уже раскуплены. Средняя стоимость оставшихся билетов — от 3500 до 4800 рублей.

«Культовая группа устанавливает рекорды посещаемости на своих концертах. Каждый раз на выступления приходят несколько поколений зрителей. Этим летом „Руки Вверх!“ превзошли собственный рекорд, собрав на главном стадионе страны 75 000 человек», — отмечено на сайте продажи билетов.
Видео: скрин с видео nashgorod.ru

В программе концерта новые песни Сергея Жукова, а также его легендарные хиты — «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует», «18 мне уже».

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