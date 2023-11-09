На концерт группы «Руки вверх» в Тюмени проданы все VIP-билеты. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Самые дорогие места также уже раскуплены. Средняя стоимость оставшихся билетов — от 3500 до 4800 рублей.
«Культовая группа устанавливает рекорды посещаемости на своих концертах. Каждый раз на выступления приходят несколько поколений зрителей. Этим летом „Руки Вверх!“ превзошли собственный рекорд, собрав на главном стадионе страны 75 000 человек», — отмечено на сайте продажи билетов.
В программе концерта новые песни Сергея Жукова, а также его легендарные хиты — «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует», «18 мне уже».