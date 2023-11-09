Мужчина разбил бутылку о голову своей сожительницы в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Инцидент произошел в Ялуторовске между женщиной и 35-летним мужчиной, которые ранее проживали вместе. Мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, а в ходе застолья между ними возник конфликт — они начали выяснять отношения.
Ссора обернулась серьезной травмой: мужчина разбил бутылку о голову женщины, после чего той потребовалась медицинская помощь. Сейчас в отношении ялуторовца возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» писал о том, что зэк-тюменец, участвующий в СВО, убил своих подчиненных. Погибшими оказались бывшие заключенные, служившие в 503 штурмовом полку. 60-летний Шакир А. ранее отбывал срок за наркотики, 57-летний Андрей Л. — за незаконный оборот оружия, кражи, разбой и грабеж.