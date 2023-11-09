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Мужчина разбил бутылку о голову своей сожительницы в Тюменской области

Мужчина разбил бутылку о голову своей сожительницы в Тюменской области

9 ноября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице. В ходе застолья между ними возник конфликт, из-за чего женщина получила удар бутылкой по голове — ей потребовалась медицинская помощь. В отношении ялуторовца возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Ялуторовске между женщиной и 35-летним мужчиной, которые ранее проживали вместе. Мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, а в ходе застолья между ними возник конфликт — они начали выяснять отношения.

Ссора обернулась серьезной травмой: мужчина разбил бутылку о голову женщины, после чего той потребовалась медицинская помощь. Сейчас в отношении ялуторовца возбуждено уголовное дело.

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Ранее «Наш город» писал о том, что зэк-тюменец, участвующий в СВО, убил своих подчиненных. Погибшими оказались бывшие заключенные, служившие в 503 штурмовом полку. 60-летний Шакир А. ранее отбывал срок за наркотики, 57-летний Андрей Л. — за незаконный оборот оружия, кражи, разбой и грабеж.

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#Общество#Тюменская область#Уголовное дело#Конфликт#Медицинская помощь#Женщина#Дмитрий Балобанов
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