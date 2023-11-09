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Из-за вспышки коронавируса в тюменской ОКБ №2 ввели карантин

Из-за вспышки коронавируса в тюменской ОКБ №2 ввели карантин

9 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI
Грипп и коронавирус стали причиной объявления карантина в Окружной клинической больнице №2. Вход в медучреждение ограничен — приказ об этом появился у входа в детское отделение.

В Окружной клинической больнице №2 в связи с вспышкой гриппа и коронавируса объявлен карантин. Теперь родственникам больных нельзя будет попасть к ним. Однако это правило не распространяется для тех людей, за родными которых необходим уход. Карантинный приказ с подписью главврача появился на входе в детской отделение больницы.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени больше не будут вакцинировать от коронавируса. Это связано со стабильной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время в Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Она продлится до декабря.

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#Тюмень#Коронавирус#Больница#Тюменская область#Здоровье#Больницы#ОКБ №2#Грипп#Карантин#Дмитрий Балобанов
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