Из-за вспышки коронавируса в тюменской ОКБ №2 ввели карантин

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Окружной клинической больнице №2 в связи с вспышкой гриппа и коронавируса объявлен карантин. Теперь родственникам больных нельзя будет попасть к ним. Однако это правило не распространяется для тех людей, за родными которых необходим уход. Карантинный приказ с подписью главврача появился на входе в детской отделение больницы.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени больше не будут вакцинировать от коронавируса. Это связано со стабильной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время в Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Она продлится до декабря.