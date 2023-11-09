Из-за вспышки коронавируса в тюменской ОКБ №2 ввели карантин

В Окружной клинической больнице №2 в связи с вспышкой гриппа и коронавируса объявлен карантин. Теперь родственникам больных нельзя будет попасть к ним. Однако это правило не распространяется для тех людей, за родными которых необходим уход. Карантинный приказ с подписью главврача появился на входе в детской отделение больницы.