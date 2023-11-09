Итоги дня в Тюмени: мэр уехал на Донбасс, в СВО погиб бандит, построят крематорий

Васюганские болота не только самые «старые» — им уже 10 тысяч лет, но и самые большие. Природный объект занимает площадь 53 тыс. квадратных метров на стыке нескольких сибирских регионов. Болота представляют интерес как для туристов, так и для ученых — здесь сохранились редкие представители фауны.