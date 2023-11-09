Итоги дня в Тюмени: мэр уехал на Донбасс, в СВО погиб бандит, построят крематорий

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В этом году подорожание коснулось практически всех продуктов. Насколько изменились цены на товары в потребительской корзине жителей Тюменской области узнал «Наш город». Так, ощутимее всего выросла стоимость мяса: говядины — на 7,12%; свинины — на 12,6%; баранины — на 18,3%. Курица подорожала в среднем на 15%.
Также заметно выросли цены на овощи и фрукты — особенно бананы.
В целом, потребительская корзина в Тюменской области подорожала на 14%.
В ходе специальной военной операции погиб тюменец Александр Косарев — осужденный на 16 лет за «крышевание» проституток. Контрактник до суда входил в ОПГ, которой руководил криминальный авторитет Сергей Патрушев. Получив срок, осужденный вместо колонии отправился воевать. Смертельное ранение он получил 24 октября на территории Донбасса.
К концу следующего года в Тюмени появится уникальный крематорий. От остальных его будет отличать «Поляна скорби» — специальное место для развеивания праха.
В комплексе будут оборудованы три зала прощания, два зала ожидания, смотровая комната, магазин ритуальных услуг, а также колумбарий для хранения урн.
Васюганские болота, часть которых находится на территории Тюменской области, вошли в десятку самых интересных природных объектов в России по мнению туристов. За них проголосовали 2% участников опроса. Примерно столько же у Якутии, Саяно-Шушенской ГЭС, Братского водохранилища и т. п., так как большинство респондентов (более 70%) выбрали Байкал.
Васюганские болота не только самые «старые» — им уже 10 тысяч лет, но и самые большие. Природный объект занимает площадь 53 тыс. квадратных метров на стыке нескольких сибирских регионов. Болота представляют интерес как для туристов, так и для ученых — здесь сохранились редкие представители фауны.
Руслан Кухарук уехал зону СВО как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Он и его коллеги помогают донбасским чиновникам объединиться и более оперативно решать вопросы по интеграции в правовое поле муниципального самоуправления России.
Во время рабочей поездки тюменский мэр не только познакомился с представителями местных органов власти, но и посетил социальные объекты, разрушенные ВСУ.