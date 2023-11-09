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Ишимский военкомат спутал портрет маршала Жукова с фотографией актера

Ишимский военкомат спутал портрет маршала Жукова с фотографией актера

9 ноября 2023, 10:38
Фото: 1MI
В военкомате города Ишим висит якобы портрет маршала Жукова. Однако подписичк telegram-канала «Ишим пере Подслушано» заметил поразительное сходство изображенного персонажа с артистом Владимиром Меньшовым. Оказалось, портрет — это репродукция известной картины, на которой и впрямь изображен артист.
Сюжет
Ишим

В ишимском военкомате повесили на стену фоторепродукцию картины Павла Корина «Портрет маршала Г. К. Жукова», нарисованной в 1945 году. Героем в фоторепродукции стал известный советский и российский артист Владимир Меньшов, сообщает telegram-канал «Ишим пере Подслушано».

Фоторепродукция картины «Портрет маршала Г. К. Жукова» в Ишимском военкоматеФоторепродукция картины «Портрет маршала Г. К. Жукова» в Ишимском военкомате
Фоторепродукция картины «Портрет маршала Г. К. Жукова» в Ишимском военкомате
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#Общество#Ишим#Военкомат#Дмитрий Балобанов
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