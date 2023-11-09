Ишимский военкомат спутал портрет маршала Жукова с фотографией актера

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В ишимском военкомате повесили на стену фоторепродукцию картины Павла Корина «Портрет маршала Г. К. Жукова», нарисованной в 1945 году. Героем в фоторепродукции стал известный советский и российский артист Владимир Меньшов, сообщает telegram-канал «Ишим пере Подслушано».
Ранее «Наш город» писал о том, что ледовый комплекс в Тюменской области ждет денег на строительство. Его должны были построить в Ишиме еще несколько лет назад. Из-за некоторых проблем строительство затянулось.