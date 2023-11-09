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Домофонная компания отказывается выдавать ключи тюменцам без подписи

Хотели как лучше: тюменцы не могут попасть в подъезд из-за нового домофона

9 ноября 2023, 04:17

Домофонная компания отказывается выдавать ключи тюменцам без подписи

Жильцы подъезда не жаловались на домофон, который они установили за свои деньги. О том, что им придется лишний раз раскошелиться, их никто не предупредил.
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Тюменцы, живущие в доме ½ на Вокзальной, не могут попасть в свой подъезд: компания «Цифрал-Сервис» без предупреждения поменяла домофон и отказывается выдавать ключи, пока люди не подпишут договор о проведенных работах.

Как рассказала одна из жительниц дома изданию «URA.ru», старый домофон, который вырезали специалисты, работал нормально, а устанавливали его жильцы за свои деньги. Никто людей не предупредил, собрание не проводилось, а положенные по закону бесплатные ключи им не выдают.

Женщина также добавила, что даже если люди подпишут договор, компания выдаст всего по одному бесплатному ключу на квартиру, остальные придется докупать по 200 рублей за штуку. Зачем эти лишние траты — тюменцы понять не могут.

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«Это какое-то агрессивное навязывание услуг. Пока временно работает код для входа, но скоро мы без ключей просто не сможем попасть в подъезд, к своим квартирам. Сейчас мы постоянно гоняем бомжей. По итогу нас просто ставят перед фактом, управляющая компания бездействует», — негодует женщина.

По ее словам,"Цифрал-Сервис» утверждает, что разрешение на замену домофона предоставила управляющая компания, но там этот факт отрицают.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что жильцы домов на улице Харьковской боятся собственных лифтов. Срок их эксплуатации давно истек, но о замене речь пока не заходит.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Тюменцы#Компании#Жалоба#Управляющие компании#Договоры#Домофон#Подъезд#Любовь Селезнева
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