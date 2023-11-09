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Инстасамка собирается поставить себе памятник в Тобольске

Инстасамка собирается поставить себе памятник в Тобольске

9 ноября 2023, 07:28
Фото: Instasamka / Телеграм-канал
О своих намерениях Дарья Зотеева заявила в интервью на шоу «Плюшки». Девушка рассчитывает, что после возведения памятника в родном городе «вообще можно все будет».

Блогерша и певица Инстасамка стала гостем шоу «Плюшки». Ведущий Богдан Лисевский берет у приглашенных звезд интервью, специально задавая его участникам глупые и провокационные вопросы.

Комик спросил у Дарьи Зотеевой, для чего ей компьютер стоимостью более 20 миллионов рублей и в ироничной форме высмеял внешность певицы. Во время разговора также зашла речь про Тобольск.

По словам ведущего, он недавно посещал родной город блогерши и видел ее памятник, которого на самом деле нет.

«Я пока что не поставила себе памятник в Тобольске. Но в планах есть, да. Я думаю, когда я буду ставить там памятник, там уже вообще можно все будет. Я на это рассчитываю», — ответила Зотеева.
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Фото: Шоу "Плюшки" / YouTube

Уроженка Тобольска довольно часто принимает участие в разного рода шоу, при этом никогда не стесняясь в выражениях. Однажды она сравнила участниц проекта «Залетай в тренды» с колхозницами, назвав их «Расходником для контента».

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