Инстасамка собирается поставить себе памятник в Тобольске

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Блогерша и певица Инстасамка стала гостем шоу «Плюшки». Ведущий Богдан Лисевский берет у приглашенных звезд интервью, специально задавая его участникам глупые и провокационные вопросы.
Комик спросил у Дарьи Зотеевой, для чего ей компьютер стоимостью более 20 миллионов рублей и в ироничной форме высмеял внешность певицы. Во время разговора также зашла речь про Тобольск.
По словам ведущего, он недавно посещал родной город блогерши и видел ее памятник, которого на самом деле нет.
«Я пока что не поставила себе памятник в Тобольске. Но в планах есть, да. Я думаю, когда я буду ставить там памятник, там уже вообще можно все будет. Я на это рассчитываю», — ответила Зотеева.
Уроженка Тобольска довольно часто принимает участие в разного рода шоу, при этом никогда не стесняясь в выражениях. Однажды она сравнила участниц проекта «Залетай в тренды» с колхозницами, назвав их «Расходником для контента».