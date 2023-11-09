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Бесплатные квартиры хотят выдавать тюменцам за третьего ребенка

Бесплатные квартиры хотят выдавать тюменцам за третьего ребенка

9 ноября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать бесплатные квартиры за рождение третьего ребенка. По ее мнению, это поможет приблизиться к выходу из демографического кризиса страны.

В Совете Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением выдавать бесплатную квартиру тюменцам, у которых рождается третий ребенок. По мнению председателя, это простимулирует рождаемость в стране.

В Тюменской области в 2023 году родилось на 4,5 тысячи меньше младенцев, чем за предыдущие два года. Также упало количество заключенных браков. Если в прошлом году поженилось 8 тысяч пар, то в этом всего 5 тысяч.

В этом году в Тюменской области родилось рекордное количество тройняшек
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Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменский политик Ксения Горячева выступила против запрета абортов. Не так давно в Госдуме предложили оставить аборты только в государственных больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.

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#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Тюменцы#Совет Федерации#Многодетные семьи#Рождаемость#Младенцы#Валентина Матвиенко#Дмитрий Балобанов
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