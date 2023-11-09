Бесплатные квартиры хотят выдавать тюменцам за третьего ребенка

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Совете Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением выдавать бесплатную квартиру тюменцам, у которых рождается третий ребенок. По мнению председателя, это простимулирует рождаемость в стране.
В Тюменской области в 2023 году родилось на 4,5 тысячи меньше младенцев, чем за предыдущие два года. Также упало количество заключенных браков. Если в прошлом году поженилось 8 тысяч пар, то в этом всего 5 тысяч.
Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменский политик Ксения Горячева выступила против запрета абортов. Не так давно в Госдуме предложили оставить аборты только в государственных больницах на сроке до 8 недель и при согласии отца ребенка.