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С помощью дронов поймали тюменских нарушителей ПДД

Беспилотники кружат над тюменской трассой. Несколько человек уже пострадали

9 ноября 2023, 16:24
Фото: 1MI

С помощью дронов поймали тюменских нарушителей ПДД

На трассе Курган–Тюмень дрон выявил трех автомобилистов, грубо нарушивших правила дорожного движения. Двое нарушителей оказались из Тюменской области, третий — житель Курганской области. На каждого было составлено административное дело.
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Суд

Автомобили BMW, Hyundai, а также большегруз выехали на встречную полосу на трассе Курган–Тюмень и нарушили требование знака, запрещающего обгон.

Нарушители были выявлены с помощью дрона. Двое из них — жители Тюменской области: водителю BMW 25 лет, а водителю большегруза 52 года. Третий 63-летний водитель — житель Курганской области. Каждому из нарушителей грозит административная ответственность.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца могут оправдать за приобретение наркотиков. Мужчина свою вину в содеянном признал — он рассказал, что покупал марихуану. Однако правоохранители нашли на месте другой наркотик из-за чего обвиняемый может избежать тюрьмы вопреки обычной практике в Тюменской области.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Суд#Административное дело#ПДД#Трасса Курган-Тюмень#Административная ответственность#BMW#Hyundai#Нарушители#Дмитрий Балобанов
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