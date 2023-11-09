Беспилотники кружат над тюменской трассой. Несколько человек уже пострадали

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца могут оправдать за приобретение наркотиков. Мужчина свою вину в содеянном признал — он рассказал, что покупал марихуану. Однако правоохранители нашли на месте другой наркотик из-за чего обвиняемый может избежать тюрьмы вопреки обычной практике в Тюменской области.