Беспилотники кружат над тюменской трассой. Несколько человек уже пострадали

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Автомобили BMW, Hyundai, а также большегруз выехали на встречную полосу на трассе Курган–Тюмень и нарушили требование знака, запрещающего обгон.
Нарушители были выявлены с помощью дрона. Двое из них — жители Тюменской области: водителю BMW 25 лет, а водителю большегруза 52 года. Третий 63-летний водитель — житель Курганской области. Каждому из нарушителей грозит административная ответственность.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменца могут оправдать за приобретение наркотиков. Мужчина свою вину в содеянном признал — он рассказал, что покупал марихуану. Однако правоохранители нашли на месте другой наркотик из-за чего обвиняемый может избежать тюрьмы вопреки обычной практике в Тюменской области.