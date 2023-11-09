Бастрыкин взял на контроль танцы выходцев из Азербайджана на дороге в Тюмени

Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменце, который предстанет перед судом за то, что покалечил сотрудника ГИБДД. Пьяный молодой человек без водительских прав пытался скрыться от остановившего его инспектора, но в итоге протащил мужчину по асфальту.