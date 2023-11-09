Бастрыкин взял на контроль танцы выходцев из Азербайджана на дороге в Тюмени

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на еще один инцидент, произошедший в Тюмени. На этот раз он поручил разобраться с азербайджанцами, устроившими танцы посреди проезжей части. В информационном центре ведомства сообщили, что региональным управлением Следкома начата проверка.
Видео со свадьбы, снятое на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, разошлось по соцсетям. Поддавшись веселью, гости мероприятия заблокировали движение автомобилей и тем самым собрали пробку.
Азербайджанцами также заинтересовалась полиция. На данный момент оштрафованы уже восемь участников флешмоба, поиски остальных продолжаются.
Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменце, который предстанет перед судом за то, что покалечил сотрудника ГИБДД. Пьяный молодой человек без водительских прав пытался скрыться от остановившего его инспектора, но в итоге протащил мужчину по асфальту.