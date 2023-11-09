Банк ДОМ. РФ проанализировал распроданность проектов строительства жилья

Распроданность растет по мере строительства и достигает 75–80% на вводе (при 100-процентной готовности). При данном уровне стройготовности проектов в некоторых регионах распроданность выше или ниже. Этот показатель составляет 40–60% в Архангельской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях, а также в Москве, Алтайском крае и Чувашии. Регионы с более низкой распроданностью — ниже 30% — Калининградская, Липецкая, Челябинская и Омская области, а также Приморский край.