Банк ДОМ. РФ проанализировал распроданность проектов строительства жилья

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«Один из основных факторов роста распроданности — продажи. В третьем квартале они выросли на 60% ко второму кварталу и более чем в 2 раза к аналогичному кварталу 2022 года», — отметил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Виктор Тунёв.
По его словам, показатель мог стать выше, если бы не активные запуски новых проектов, превышающие объемы ввода жилья. Он также сказал, что сейчас средняя строительная готовность жилых объектов по стране составляет 44%.
Больше всего проектов на ранних стадиях в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Архангельской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской областях, Пермском крае и Татарстане (35–40%). Проекты на завершающих стадиях строительства (более 50%) преобладают в Саратовской, Владимирской, Калининградской и Московской областях.
Распроданность растет по мере строительства и достигает 75–80% на вводе (при 100-процентной готовности). При данном уровне стройготовности проектов в некоторых регионах распроданность выше или ниже. Этот показатель составляет 40–60% в Архангельской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях, а также в Москве, Алтайском крае и Чувашии. Регионы с более низкой распроданностью — ниже 30% — Калининградская, Липецкая, Челябинская и Омская области, а также Приморский край.
«В Москве распроданность объектов давно выше средней по стране — 42% распроданности при 48% стройготовности. В целом по России динамика продаж и строительства объектов многоквартирного жилья синхронизированы, а признаки формирования навеса непроданного жилья отсутствуют», — пояснил аналитик.